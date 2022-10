Hace diez meses la vida cambió totalmente para Jesús Emilio Aragón, más conocido en el mundo de la comedia como ‘Chumillo’, al enterarse del fallecimiento de su esposa luego de que fuera víctima de una trombosis cerebral, que la postró en la cama de un hospital en las festividades navideñas de 2021.



(Siga leyendo: Mary Méndez le respondió a compañero de ‘La Red’: ‘Fracasado tú’).

“A ella le dio un desaliento por pasar de tierra caliente a tierra fría, un malestar”, comentó el icónico actor de ‘Sábados Felices’, quien dijo que esa incomodidad la llevó a ser internada en un sanatorio.



A pesar de que el diagnóstico médico era favorable, al paso de las horas y tras haber hecho exámenes exhaustivos, la mujer fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos enla noche del 31 de diciembre.

“Fui a visitarla el domingo 26 de diciembre de 2021 y me dijo: ’El miércoles creo que ya me dan salida, pero no se me quita el dolor de cabeza y me van a hacer otros exámenes’ ”.



Todo fue de mal en peor, su pareja sentimental se encontraba en un estado crítico en el que podía subsistir gracias a algunos soportes vitales que le habían puesto los especialistas, debido al grave estado de salud que le produjo la trombosis ; con el cambió de año llegó la mala noticia.



(Lea: TikTok: Maicol Virguez se hace viral haciendo bromas en tiendas de Bogotá).



“El 4 de enero de 2022, el doctor nos llamó y nos hizo una charla con psicólogo y todo”, acotó haciendo alusión al diagnóstico desfavorable. “La desconectaron y en la noche nos llamaron para que fuéramos a reclamarla”, agregó.



Finalizó recalcando lo que ha tenido que vivir con una de sus hijas: “De planes de Año Nuevo y Navidad, pasamos a planes de velorio. Es berraco, es difícil (...) Me hace mucha falta, a veces digo que yo tenía que haber sido el primero que tenía que irme”.





(También: Aida Merlano: lío legal por promocionar lubricantes sexuales en Concejo).

Más noticias

Michael Fox, 'Marty McFly', cuenta sus peores momentos por su dura enfermedad

Joven muestra el fajo de dólares que gana con una semana de trabajo en EE. UU.

La dieta para vivir 100 años que propone un investigador

Tendencias EL TIEMPO