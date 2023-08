En una época en la que la conectividad digital parece omnipresente, las celebridades Ryan Gosling y Eva Méndes han tomado una decisión poco convencional al optar por no tener internet en su hogar para sus dos hijas, Esmeralda, de 8 años y Amada Lee, de 6 años.

(Lea también: El protagonismo del baile en 'Barbie' pertenece a los 'Ken').

Ryan Gosling y Eva Mendes, reconocidos por su discreción en el competitivo mundo de Hollywood, han optado por mantener su relación en un perfil bajo, alejándose de eventos públicos, alfombras rojas y las redes sociales.

A pesar de los años que llevan juntos y la familia que han construido, han preferido preservar su intimidad. Sin embargo, en los últimos días, se han filtrado algunos detalles sobre su dinámica como padres, sus pasatiempos en el tiempo libre y las pautas que siguen en la crianza de sus hijas.

(Siga leyendo: Barbie’: Ryan Gosling revela el reto rosa que Margot Robbie impuso durante la filmación).

Ryan Gosling y Eva Méndes:

Desde que comenzaron su relación en 2011, los dos actores han formado una familia con el nacimiento de sus dos hijas: Esmeralda, de 8 años, y Amada Lee, de 6.



Al igual que han hecho a lo largo de su relación, han optado por mantener la privacidad de sus hijas, ya que consideran que no es apropiado exponerlas al mundo mediático en el que ellos mismos trabajan.

Eva Méndes ha compartido en sus redes sociales que le agrada hablar sobre su familia, pero con ciertas restricciones, evitando publicar fotos diarias de su vida cotidiana. También explicó que, debido a la corta edad de sus hijas y su incapacidad para comprender completamente la exposición mediática, no subirá imágenes de ellas sin su consentimiento.

(De interés: ¿Cuánto ganaron Margot Robbie y Ryan Gosling por actuar en ‘Barbie’?).

A pesar de su afán por mantener la privacidad de sus hijas, ocasionalmente comparten los desafíos y alegrías de ser padres. Han destacado repetidamente que pasar tiempo con sus hijas es su enfoque principal.



Una fuente cercana a la pareja reveló recientemente a la revista 'People' que: "son padres prácticos y tienen poca ayuda. Cuando no están trabajando, lo único que les importa son sus niñas”.

La semana pasada, la protagonista de "Hitch: especialista en seducción" compartió en sus redes sociales las reglas que rigen en su hogar y que sus hijas deben seguir rigurosamente.

"Cuando mis hijos me preguntan si tienen la edad suficiente para conectarse a Internet, las redes sociales o cualquier cosa que requiera wifi", escribió la actriz en un clip que la muestra negando con la cabeza y expresando desaprobación.

No obstante, las críticas no se hicieron esperar por parte de los usuarios, de los cuales muchos argumentaron que estamos en plena era digital y cuestionaron su enfoque, sugiriendo que esta actitud podría no ser sostenible en el futuro.

"Solo estoy compartiendo lo que siento ahora, pero sé que será más difícil a medida que crezcan", indicó.



En relación al hecho de que es difícil evadir el uso de Internet en la actualidad, Méndes compartió su perspectiva diciendo: "Sí, es cierto, pero en mi casa los niños no tienen acceso a internet. Es muy peligroso. Al igual que beber, votar u obtener una licencia para conducir no está permitido para niños, Internet entra en esa categoría para mí. Sobre todo las redes sociales”, afirmó, sin pretender involucrarse en controversias.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Nicolás Arrieta reaccionó luego de rumores de relación con el hermano de Lina Tejeiro

El impresionante ‘cambio de cara’ de Yailín, la más viral, antes y después de cirugías

La actriz Laura Rodríguez superó la parálisis facial que padecía: regresó a la TV