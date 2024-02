Ryan Gosling no descarta interpretar 'I'm just Ken' en la entrega de los Oscar

En un emocionante giro de eventos para los fans de "Barbie", Ryan Gosling, quien interpretó a Ken en la película, podría no solo asistir a los Premios Oscar debido a su nominación como mejor actor de reparto, sino también destacarse con una actuación especial en la gala.



La película "Barbie" ha logrado una impresionante cantidad de ocho nominaciones, incluyendo categorías tan importantes como mejor película, mejor guion y mejor canción original, con éxitos como 'What I Was Made For' de Billie Eilish y 'I'm Just Ken', cantada por Gosling.



"Todavía no me lo han pedido”, dijo. “Quizás sea demasiado arriesgado que yo haga eso. No sé cómo funcionaría, pero estoy abierto a ello”, agregó el actor.



A pesar de la magnitud del evento y el hecho de que Gosling no ha actuado anteriormente ante un público de tal envergadura, el actor expresó su entusiasmo sobre la posibilidad de interpretar "I'm Just Ken" en el escenario de los Oscar. Con la gala acercándose en poco más de un mes, esta noticia ha aumentado la anticipación y el entusiasmo entre los seguidores de la película y los admiradores del actor.

