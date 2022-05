Dos de los exponentes más importantes de la nueva generación del reguetón en Colombia, Blessd y Ryan Castro, anunciaron conciertos en Medellín, Bogotá y Cali.



Canciones como 'Medallo', 'Quién TV', 'Lejanía' o 'Hace tiempo', de Blessd (Stiven Mesa Londoño, de 22 años) o 'Mujeriego', 'Monastery', 'Jordan' o 'Wasa Wasa', de Ryan (Bryan Castro Sosa, de 28 años) son verdaderos himnos en las discotecas y puntean en las plataformas de 'streaming'.



Blessd estuvo de invitado en el concierto de Maluma

Blessd tendrá 21 fechas en E.E. U.U. Foto: Harry Castiblanco

La canción “Medallo”, de Blessd, fue producida por Ovy On The Drums, y ha tenido mucho éxito en Latinoamérica y en Estados Unidos.



Tras haberse reencontrado a inicios de este año para grabar un remix de 'Quien TV', luego de superar problemas personales, los músicos paisas anunciaron en la tarde de este viernes una gira de conciertos por Cali, Bogotá y Medellín, bajo el título 'Que Chimba de Tour Pa', según el anuncio.



Recientemente, Blessd estuvo de invitado al concierto de Maluma, mientras que Ryan acompañó a Karol G.



Aunque no se han compartido las fechas y precios de todos los conciertos en el país, los datos para el show en Medellín ya se dio a conocer.



El concierto en la capital antioqueña de Blessd, el “Bendecido”, y Ryan Castro, “El Cantante Del Ghetto”, será el 2 de septiembre de 2022 en Diamante de Béisbol - Unidad Deportiva Atanasio Girardot.



El precio de la boletería, disponible ya en TuBoleta, va desde los 70 mil pesos (más servicio) hasta lo 6.160.000 pesos (más servicio).

Los productores del espectáculo serán Diomar García y Oscar Pinzón de Stage Eventos, los empresarios responsables de los conciertos 'Medallo en el Mapa', de Maluma, y del 'Bichota Tour', de Karol G.





