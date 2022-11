Ryan Castro logró posicionarse como uno de los artistas de reguetón más escuchados en Colombia y algunos países de Sudamérica. Canciones como ‘Wasa Wasa’, ‘Jordan’ y ‘Monastery’ le permitieron ganar gran visibilidad internacional, que lo tienen hoy en la cima de la industria musical.



Recientemente terminó su gira de conciertos por los Estados Unidos, en la que, según comentó, tuvo gran acogida en ciudades como Miami, Tampa y Orlando, locaciones donde logró llenar cada uno de los escenarios en los que se presentó.



En las últimas horas, se ha vuelto viral en las diferentes plataformas digitales por mostrar un conmovedor video en el que aparece junto a su madre y en mitad de un concierto en la isla de Curazao, territorio en el cual vivió por algunos años hasta que explotó su carrera musical en Medellín.



Según se muestra en las imágenes, el antioqueño salió a la tarima junto a su progenitora, quien jamás había tenido la oportunidad de escuchar a su hijo cantar en vivo y frente a su público, debido a que no volvió a salir de la isla.



“Mi mama me vio cantar por primera vez. Mi mamá vive en la isla y siempre ve lo que sucede conmigo, pero nunca me vio cantar, fue una noche especial para mí, gracias Curazao.



Así mismo, recordó su pasado en la isla y lo duro que tuvo que trabajar para poder salir adelante con su carrera, pues en su juventud trabajó como mesero y en las playas recaudando cualquier moneda para sostener a su familia e invertir en sus canciones.



“Yo tengo una historia muy bonita con la isla. Aquí cantaba en las discotecas con 20 personas máximo, buscaba la oportunidad en las playas, en los restaurantes, trabajé en todo lo que se pudiera para hacer música”, expresó el ‘Cantante del ghetto’.



“Todo el mundo sabía que yo era cantante y trabajé por mi sueño aquí también. Me siento feliz porque después de toda la calle que ande, pueda volver a cantarle a miles de personas; nunca paren de soñar, todo los latinos que están en la isla no dejen que nadie les quite sus sueños”, concluyó.



