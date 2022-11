En redes sociales se ha creado una polémica en torno a los cantantes Ryan Castro y Blessd, pues muchos internautas afirman que su amistad ya se acabó. Hace unos meses los artistas se encontraban de gira por Colombia llamada “Qué chimba de tour pa”.

Los cantantes en redes sociales han mostrado que son grandes amigos. Además, se han posicionado como unos de los artistas más escuchados en Colombia y Latinoamérica y una prueba de ello son sus grandes éxitos como “Jordan”, “Imposible”, “Lejanía”, “Instagram” y “Quien TV”.



Tras terminar su gira por Colombia, los cantantes anunciaron que se iban a dar una pausa entre los dos ya que no querían gastar la marca “Ryan Castro y Blessd”.



Sin embargo, en las últimas horas se ha filtrado de un pedacito de una nueva canción de Ryan Castro y varios internautas han comentado que en diferentes versos pareciera que habla de su colega Stiven, nombre real de Blessd, pues menciona la colaboración que hicieron en ‘Lejanía’.

“En los colegios nadie te conocía, ni yo te conocía, ni tú te conocías, hiciste un freestyle con una canción mía, qué ironía, quién diría, te pegué con "Lejanía”, menciona en su nuevo tema.



Asimismo, da a entender que al parecer su colega solo lo utilizaba a su conveniencia, además, le reclamo por su eslogan de “Desde el barrio Antioquia”.



“No me rebajo porque sé lo que valgo, utilizas a la gente solo si los necesitas, no tiene flow pa´ tirarme a mí, cuál barrio Antioquia, si tú eres de Itagüí, aquí se dicen las verdades en la cara”, se escucha en la canción.

