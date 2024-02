Ryan Castro habló del accidente que sufrió en Medellín: 'Casi me quiebro'

El pasado 17 de febrero, el reconocido cantante de reguetón, Ryan Castro sufrió un accidente en el vecindario Las Palmas de Medellín, mientras viajaba de copiloto en su camioneta Mercedes Benz de color rojo, avaluada en mil millones de pesos.

El choque se dio contra un poste de luz y, por fortuna, el conductor y el artista no resultaron con lesiones graves, no obstante, el vehículo quedó prácticamente destrozado, así lo dejó ver el mismo intérprete de ‘Jordan’ con una foto subida a su perfil de X.



Poco después del suceso, Ryan Castro tuvo una corta conversación con sus colegas, ‘Feid’ y ‘Blessd’ a través de un Instagram ‘Live’ al que acudieron más de 40 mil espectadores.



Según lo contado por Castro, cuando entró a las redes sociales tras el incidente vehicular, vio varios mensajes negativos hacia él: “La gente dizque porque no se murió. Aquí estamos vivos. El que tiene plata parquea como sea”.

El ‘Ferxxo’ y el ‘Bendito’ le expresaron que, en el momento que se enteraron del accidente se preocuparon mucho: “De corazón, qué susto, yo me asusté mucho (...) Yo estaba aterrizando en Medellín, cuando vi lo de Ryan. Pero lo material se recupera”, dijo ‘Blessd’.



En medio de las risas, Ryan aseguró que tuvo una lesión en una de sus piernas, razón por la que en ese momento estaba en reposo y tomando medicamentos: “Casi me quiebro el pie y ahí sí me toca la de ‘Ferxxo’, con bastón”.



Por último, los artistas aseguraron que se iban a reunir en persona y trabajarían en una canción en colaboración, algo que emocionó a sus fanáticos que los veían.

Carro de Ryan Castro tendría comparendos

En redes sociales se habló del accidente del artista de reguetón, no obstante, algunos usuarios publicaron imágenes en las que supuestamente se evidenciaba que el vehículo tendría dos comparendos.



La búsqueda en una plataforma de movilidad se dio gracias a que en la foto que subió Ryan Castro a X, se veía con claridad la placa.

El primer comparendo que aparentemente le impusieron es del 12 de diciembre del 2023, del tipo C14 que consta de transitar en lugares restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente y tendría un valor de 522.940 pesos.



El segundo parte sería del 2 de enero del 2024, tipo C29 y habla de conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida. El valor de esta multa es de 522.900 pesos.



