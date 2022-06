El cantante mexicano Christian Nodal ha suscitado varias polémicas durante los últimos meses que lo han mantenido en el ojo de la opinión pública. Esta vez, quien arremetió en su contra fue el cantante colombiano Ryan Castro.



El hecho ocurrió durante un concierto en la ciudad de Montería, donde ambos hacían parte del show. Sin embargo, según contó Castro, Nodal trató de impedir la presentación del colombiano.

La furia de Castro quedó registrada en videos grabados por varios asistentes al concierto, ya que el cantante expresó su descontento antes de iniciar su presentación.



"Hay un artista que vino a cantar acá, que es de México (...) vino y nos criticó, habló mal de nosotros. Ayer también tuve un evento con él y habló super mal de mí", dijo el cantante de reguetón.



Además, Castro lo acusó de haberse interpuesto a su presentación: "Supuestamente es el artista principal de acá y vino a mandar acá, siendo el principal. No nos quería ni dejar cantar, ni dejar poner las pantallas, no nos quería dejar poner el sonido... Pero el artista principal de acá es el artista de Colombia que soy yo".

(Lea también: Mike Tyson dice a qué le supo la oreja de Evander Holyfield).



Hasta el momento, Nodal no se ha pronunciado sobre lo sucedido en Montería. Sin embargo, no es la primera vez que una de sus polémicas está relacionado con un show en Colombia, pues hace unos meses tenía programado un concierto en Medellín y no llegó, lo que generó molestia en sus fanáticos del capital antioqueña.



Al respaldo de Castro salió otro exponente colombiano del reguetón, Blessd, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Y no nos quería ni dejar cantar, ni dejar poner las pantallas, no nos quería dejar poner el sonido... Pero el artista principal de acá es el artista de Colombia que soy yo", lo que fue rápidamente relacionado por los internautas con la polémica de Nodal en Montería.

Si son artistas grandes porque mantienen metiendo patas a los pequeños ? Que les duele si ustedes son GRANDES ? — blessd (@BlessdOficial) June 28, 2022

TENDENCIAS EL TIEMPO