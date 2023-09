El reciente caso de Russell Brand, reconocido actor británico, sigue dando de qué hablar. La celebridad es acusada por presunto abuso sexual, maltrato emocional y agresión sexual, según los testimonios proporcionados por cinco mujeres.



Brand es reconocido por interpretar distintos personajes en películas y series. Sin embargo, una de sus actuaciones más recordadas es la del filme 'Cuentos que no son cuentos', en la cual actuó junto con Adam Sandler.



(También: Kevin Roldán habla de las acusaciones de acoso sexual y maltrato).

Una investigación periodística reunió los casos de las mujeres que aseguran haber sido agredidas entre el año 2006 y 2013.



Las acusaciones se dieron en los diarios The Times, The Sunday Times y la televisión Channel 4.



Ahora, según información de EFE, hoy lunes 18 de septiembre, otra mujer, denunció ante la Policía Metropolitana de Londres haber sido víctima de agresión sexual por Brand. La mujer se refirió a hechos que tuvieron lugar en el barrio Soho, de la capital británica, en 2003.



"Estamos al tanto de las informaciones aparecidas en los medios sobre acusaciones de agresiones sexuales. Continuamos animando a cualquiera que crea que ha sido víctima de una agresión sexual, sin importar hace cuánto tiempo ocurriera, se ponga en contacto con nosotros", afirmó el portavoz de la Policía.



Brand, de 48 años, ha negado las acusaciones contra él y aseguró en un vídeo publicado el viernes por la noche que todas las relaciones que ha mantenido han sido "consensuadas".

Una de sus víctimas comentó que el comediante presuntamente la habría violado en su casa de Los Ángeles. Asimismo, mostró una conversación en la que le habría escrito al actor un mensaje de texto que decía: "Cuando una chica dice no, significa no", a lo que Brand solo habría respondido: "Lo siento".



Otra de ellas afirmó que el actor la habría abusado cuando tenía 16 años y él 31. Además, aseguró que sostuvo una relación afectiva con él "durante unos tres meses", tiempo en el cual habría sido abusada en diferentes oportunidades donde el actor, a pesar de la súplica de no tener relaciones sexuales, según su denuncia.



Esta mujer, que en ese momento era menor de edad, contó que supuestamente Russell le tenía como apodo 'La niña'. La denunciante todavía asistía al colegio cuando estuvo aparentemente con Brand.



Según su testimonio, el comediante solía enviar un coche conducido por un chófer sufragado por la corporación pública británica (BBC) a su colegio para recogerla y llevarla al domicilio del actor, en el norte de Londres, para mantener relaciones sexuales.



Esta víctima proporcionó detalles gráficos e íntimos de algunos de los actos sexuales que el actor le obligaba a practicar y de cómo, en una de esas ocasiones, tuvo que propinarle una patada en el estómago para que este parara de forzarla.



“Me agarró y me puso en la cama, yo estaba completamente vestida y él estaba desnudo… Entonces me puso hacia abajo... Mientras, yo pensaba: ‘Oh Dios mío, me violó'”, señaló una de las mujeres implicadas.



Hasta el momento se desconoce si todas las mujeres denunciaron a Russell de manera formal.

VANESSA PÉREZ

Con información de EFE*

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias