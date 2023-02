El pasado miércoles 25 de enero, Daniel Arenas protagonizó un polémico beso con su compañera de set Adamari López. Aunque el actor mencionó que esto solo era "una demostración de cómo se daban los besos en televisión", su pareja, Daniela Álvarez estaría molesta.

Tras recibir varios comentarios en las redes sociales, el actor bumangués realizó una transmisión en vivo para hablar con sus seguidores sobre lo ocurrido, "llevo 20 y tantos años estando en este medio y creo que siempre he sido muy fiel a mis convicciones y a lo que tengo en el corazón, en todos mis años de carrera jamás he sido parte de un escándalo ni de una controversia que manche mi nombre”, explicó.



En la misma transmisión explicó que este beso con su compañera de set había sido un error: “Yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje, ni en una novela", puntualizó.



(Siga leyendo: Jessi Uribe mostró su lado de fan enamorado: 'Esto es un sueño').

Después de este polémico beso, iniciaron los rumores sobre la posible separación de la pareja, el programa 'Lo sé todo' mencionó que Daniela estaría bastante molesta con la situación y no habría logrado perdonar a Daniel.



Además, el programa de televisión mencionó que la pareja estaría "bastante distanciada", aunque no se argumentó si esta especulación hace referencia al beso de Daniel y su compañera de set o se trata de un asunto de agendas personales.



(Además: 'Fucks News' de Camilo Sánchez y Pardo regresa hoy después de Survivor).

De momento, se conoce que Daniel Arenas continúa grabando el programa 'Hoy día' en los Estados Unidos. Mientras que Daniela Álvarez se ha visto enfocada en su emprendimiento y recientemente mostró su participación en el Carnaval de Barranquilla.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado frente a estos rumores de separación.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS