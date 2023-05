Rudy Villalobos gastó $50.000 dólares en múltiples cirugías para parecerse a su ídola del rap, la cantante Nicki Minaj. Desde 2020, ingresó al quirófano con el único propósito de tener el cuerpo de la intérprete de ‘Super freaky girl’.

El hombre, de 27 años, reveló que solía jugar con Barbies cuando era niño. Al crecer, la influencia de este personaje le inspiró a cumplir sus sueños. Recuerda mucho el lema de la muñeca de Mattel: “Tú puedes ser lo que quieras ser”.

(Lea más: Juan Tarquino, actor de ‘Pálpito’, habló de su carrera y de su vida ‘drag queen').

Con el paso del tiempo, su obsesión por tener un “cuerpo esbelto” fue mayor. “Solo recuerdo ver fotos antiguas de mí mismo y no estar contento con mi apariencia”, dijo para el medio estadounidense ‘New York Post’.

En 2022, empezó su transformación. Luego de tres años, por fin consiguió el resultado que tanto esperó. “Quiero ser una muñeca de la vida real con un cuerpo muy sexy y un gran traser(...) de burbuja”, explicó al medio citado anteriormente.

(Entérese: Expulsan a pastor de su ministerio por predicar como 'drag queen')

Además, parte de su look fue inspirado en la cantante Nicki Minaj, una artista conocida por sus líricas y ostentosas formas de vestir. Fue tanto su fanatismo, que gastó $50.000 dólares (más de 200 millones de pesos colombianos) en parecerse a ella.

“Ella definitivamente me inspiró. Me encantaba su look y quería que el mío se pareciera lo más posible al de ella”, confesó.

(A continuación: Papá de la cantante Nicki Minaj murió tras ser atropellado).

Villalobos es un maquillador profesional y gracias a su trabajo logró ahorrar lo necesario para cumplir su mayor anhelo. Según él, se siente identificado con Minaj por su esfuerzo y trabajo durante años para ser quien es ahora.

“Ella lo entendió todo, cuando comenzó su carrera y fue muy abierta al respecto, incluso después de todo el odio y la reacción violenta de muchos hacía a ella, se abrió paso en el camino”.

Rudy se sometió a un levantamiento de glúteos, relleno de labios, botox y cuatro sesiones de inyecciones. “Mi experiencia con las operaciones a tope no fue tan mala (...) sí fue un poco doloroso porque no estaba listo, pero no fue tan malo, lo volvería a hacer”, expresó para el medio neoyorquino.

Documental: vida sin prejuicios

Más noticias en EL TIEMPO

Fauci critica trino de rapera Nicki Minaj sobre vacuna e impotencia sexual

Estudiante recibe su título universitario con un espectáculo 'drag'

'Everybody's talking about Jamie': la revolución 'drag'

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO