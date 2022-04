Ruby Estephanía, una cantante mexicana que vive en la ciudad de Mazatlán y se dedica a cantar para los turistas, se volvió viral después de que compartió en un video su anécdota al recibir 4.000 pesos colombianos.



Según contó en el metraje, su alegría de haber conseguido la supuesta gran suma de dinero se desvaneció poco a poco cuando se dio cuenta del valor que tenía verdaderamente.

Estaba tan emocionada que yo seguí cantando y cantando. Ahí me quedé con esa mesa

De hecho, la joven le aclaró a sus seguidores que después de ver que los billetes eran de Colombia, mantuvo la esperanza de que el peso colombiano tuviese un valor similar al mexicano.



“Estaba tan emocionada que yo seguí cantando y cantando. Ahí me quedé con esa mesa”, dijo la joven. “Cuando terminé y todo de cantar, pues ya haciendo cuentas y todo, descubro que el colombiano obviamente no es equivalente al peso mexicano, ya sabíamos, pero no creí que fuera una diferencia tan drástica”, agregó en el video.



En total según fueron cuatro mil pesos colombianos, pero aquí en México fueron como 24 pesos y como quien dice Ruby Estefanía salió quebrada

Además, la mujer señaló que esos 4 mil pesos equivalen aproximadamente a 24 pesos mexicanos: “En total según fueron cuatro mil pesos colombianos, pero aquí en México fueron como 24 pesos y como quien dice Ruby Estefanía salió quebrada”.



La diferencia es bastante significativa, pues si se realiza la conversión de manera contraria, 4.000 pesos mexicanos equivalen a un poco más de 751 mil pesos colombianos.



Entre tanto, Ruby finalizó su video recordando a sus seguidores que canta por amor al arte.



