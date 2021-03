Así luce hoy Rubí, la chica que se hizo viral por su fiesta de 15 años

En 2016 se hizo viral en México y buena parte de Latinoamérica un particular video en el cual una niña de nombre Rubí Ibarra aparecía junto a sus padres invitando a quienquiera que los viera a la fiesta de 15 años de edad de la menor.



(Lea también: Hija de Diomedes Díaz se defiende de las críticas por su físico)



Fue tal lo que provocó en redes sociales esa invitación, que incluso las autoridades del país azteca tuvieron que desplegar un operativo de vigilancia para el evento.

Tras la celebración, no se supo más de Rubí y su familia. Ella intentó probar suerte en la música, pero pronto se alejó de los reflectores y se dedicó a una vida al margen del ojo público.



Ese anonimato, sin embargo, finalizó esta semana, cuando la joven, hoy de 19 años de edad, reapareció en el programa ‘Mimí Contigo’, de la televisora mexicana TV Azteca. Allí contó la historia detrás de su fenómeno viral y a qué se dedica actualmente.



(Además: ‘Influencer’ Yeferson Cossío se puso implante de senos… por un reto)

"Fue algo muy fuerte para nosotros. Nos acosaban, nos tomaban fotos sin nuestro consentimiento y, por supuesto, en la escuela iban personas y me buscaban. Duró como 3 meses", contó. Y lamentó la cantidad de burlas que recibió en su momento en redes sociales. "Fue muy duro para mí, porque yo me preguntaba si realmente había hecho algo malo".



Hace poco en México se especuló sobre su posible candidatura a la alcaldía de su ciudad, Charca, en San Luis Potosí. Ella misma, sin embargo, desmintió esa información. Actualmente, estudia Comunicación.



(Le recomendamos: Así eran al principio estos emblemáticos centros comerciales del país)

"Es difícil, pero disfruto lo que aprendo. No sé qué sucederá, pero disfruto el presente. Me he dado un tiempo para mí misma. Estuve un tiempo viviendo en Monterrey, fui a un psicólogo, pero la mejor terapia fue el tiempo mi familia, porque me di tiempo para pensar qué es lo que quiero hacer en el futuro profesionalmente. Y me siento bien ahora para mí misma", expresó.



Su sueño de dedicarse a la música no lo descarta, pero por lo pronto, dijo, se dedicará a sus estudios.

Le recomendamos:

- La colombiana de Victoria’s Secret es novia del cofundador de Uber

- Ponerse senos y más indignantes y peligrosos ‘retos’ de 'influencers'

ELTIEMPO.COM