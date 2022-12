Martín Alejandro Orozco Sánchez, reconocido periodista y experto en Salsa que es popularmente conocido como Ley Martin, concedió una entrevista a Andy Alonso, creador de contenido en YouTube, en la que contaba anécdotas de su vida.



En medio de la conversación, Martin hizo una fuerte acusación contra Rubén Blades, asegurando que le había robado una fuerte suma de dinero en la década de 1980, cuando habían acordado tres presentaciones durante un fin de semana. Dichos conciertos, señala el periodista, estaban programados para realizarse en Bogotá, Cartagena y Barranquilla.



Ante la creciente polémica, el cantante contó su versión de los hechos y le respondió con contundencia.

Según el relato de Ley Martin, Blades se encontraba pasando por un momento de contrariedad debido a que no había recibido una suma que considerara justa por algunos de sus éxitos, además de que otras producciones y agrupaciones estarían haciendo un uso indebido de temas como 'Pedro Navaja'.



En medio de esa situación, Martin le propuso al cantante que se aliaran para presentarse en Colombia. El acuerdo era de 5.000 dólares por cada uno de los espectáculos.



Ley Martin señala que para las presentaciones de Cartagena y Bogotá, le pidió a los empresarios interesados que se entendieran directamente con él, de modo tal que ellos le habrían pagado directamente. "Eso fue lo que me salvó de ir a la cárcel", señaló.



El periodista dice que desde entonces no volvieron a hablar. “Esto no es de perdón, es de ética, no tiene nada que ver con la amistad (...) Rubén Blades parece que no tuviera conciencia”.



Incluso, Ley Martin realiza la declaración en la entrevista “Rubén, me robaste”. La situación le provocó pérdidas millonarias, por lo que debió hipotecar su casa para suplir los gastos de publicidad, impuestos alquiler de los escenarios, entre otros.

‘Yo, Rubén Blades, no robo, ni hurto': la versión del cantante

Ante las fuertes declaraciones de Ley Martin, Rubén Blades responde con contundencia. De hecho, el cantante emitió un comunicado en su página web oficial, en el cual habla sobre su versión de lo sucedido.



“Cada cierto tiempo aparecen personas que buscan protagonismos públicos, por distintos motivos. A veces para intentar limpiar pasados turbios, o sucios y así reinventar sus figuras socialmente. Estos sujetos son pagados para con sus declaraciones dañar reputaciones ajenas. En ocasiones, estos voceros de la mentira sufren de problemas psicológicos, o de mitomanía”, dice.



Y agrega que debió romper el silencio con la necesidad de sacar una versión y que las personas no se queden con una sola fuente.

Yo, Rubén Blades, no robo, ni hurto, y no tengo antecedentes penales FACEBOOK

“Comienzo por informar al lector(a) que el señor Martín Alejandro Orozco Sánchez, conocido como Ley Martin, después de su incumplimiento de contrato con nosotros, en 1984, años más tarde fue acusado, en 1991 y condenado por peculado, apropiación indebida y estafa agravada, en contra de la Corporación Autónoma del Carnaval de Barranquilla", celebrado en enero y febrero de 1991", informa en el comunicado.



Incluso recalca: “no robo, ni hurto”, pero que, por el contrario, destaca que el periodista fue “acusado y condenado por estafar a Barranquilla, Colombia”.



Pero, ¿cuál fue la razón por la que Rubén Blades se fue sin tocar en los conciertos?



El cantante afirma que en 1984, Ley Martin contactó a David Maldonado, agente y promotor de shows, para que él y Seis del Solar realizarán tres presentaciones en Colombia.

Desde el inició todo empezó a ir mal, pues el cantante, cuenta que Ley Martin quedó de enviarles las visas de trabajo, pero los documentos jamás llegaron. Los artistas se negaron a viajar; sin embargo, el periodista les dijo con seguridad que en Bogotá, Colombia estarían.



“A pesar de mi aprehensión de viajar sin visas de trabajo, por respeto a los fans, decidimos viajar de todas maneras (algo que nunca más volví a hacer, el viajar sin visa o permiso de trabajo)”, recuerda.



Cuando los cantantes llegaron al aeropuerto, Ley Martin no estaba por ningún lado. Los provenientes de Panamá fueron recibidos por personas desconocidas, llevados a un hotel que no era el acordado.



Así empezaron a suceder varias cosas que al equipo de artistas no le parecía. Incluso, “otras personas que antes no habíamos jamás visto afirmaban que el señor Ley Martin les había prometido dos shows adicionales, que Seis del Solar debía tocar gratis”.

El señor con los pasaportes le dijo a uno de los que nos habían recogido en el aeropuerto que si no tocábamos esos shows gratis, él no nos daría la visa de trabajo FACEBOOK

Y agrega: “Cuando les respondí que nosotros solo íbamos a cumplir con lo contratado, tres shows y no cinco, el señor con los pasaportes le dijo a uno de los que nos habían recogido en el aeropuerto que si no tocábamos esos shows gratis, él no nos daría la visa de trabajo”.



La amenaza escaló y trataron de intimidar a Rubén. El cantante respondió: "Mañana llamo a mi embajada y les notificaré lo que ustedes están haciendo y de sus amenazas".



En ese momento el artista tomó la decisión de volver a su país. Realizaron el papeleo con el entonces embajador en Colombia, Jorge Ritter. Sin embargo, cuando iban a abordar el avión, un hombre vestido de civil no les permitió entrar a la aeronave.



Después de varios minutos, el embajador por medio de una llamada a Presidencia logró que autorizaran la salida.



“El dinero que el señor Ley Martin presentó como pago por las presentaciones que no fueron celebradas lo perdió con la agencia con la que negocio, por quebrar y violar las condiciones de trabajo contempladas en ese contrato”, señala.

Respuesta contundente de Rubén Blades a la acusación que le ha hecho por años el promotor Ley Martín de haberle robado dinero y de ser el culpable de que éste perdiera su casa. Tremendo lo que cuenta. pic.twitter.com/2vcIJRK1HA — Juana Peña (@Chris_Montz) December 28, 2022

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias