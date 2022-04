Los humanos siempre se han preguntado qué hay en el espacio y por esto se han creado miles de historias de avistamiento de extraterrestres y naves espaciales. En el libro ‘The Roswell Incident’, escrito por Charles Berlitz y William L.Moore, resucita el rumor de la caída de un ovni en el desierto de Nueva México en julio de 1947.



En 1950, el columnista de la revista ‘Variety’ Fran Scully publicó una historia en la que decía que el gobierno de EE. UU. había recuperado 34 cadáveres de alienígenas que estaban en tres naves accidentadas en Nuevo México y Arizona.

Aunque en un principio nadie creyó esa historia, con el libro se revelaron testigos y pruebas de lo ocurrido que hacen dudar a las personas de lo que realmente sucedió.

Avistamiento en 1947

En el libro se relata cómo en la noche del 2 de julio de 1947, entre las 9:45 y 9:50 p. m. una nave no identificada pasó a gran velocidad encima de la ciudad de Roswell en Nuevo México.



En ese momento la nave se vio envuelta en una tormenta eléctrica, por lo que tuvo que desviarse hacia el sudoeste, pero a pesar de esto fue alcanzada por un rayo, sufriendo graves daños.



Debido a ello se cayeron varias partes de la nave al suelo, pero el platillo alcanzó a mantenerse en vuelo por un momento y se estrelló por el oeste de Socorro, en los llanos de San Agustín. Los restos cayeron en el rancho de un ganadero identificado como William W. Brazel.

La nave se vio envuelta en una tormenta eléctrica, debido a ello se cayeron varias partes de la nave al suelo. Foto: iStock

Fue hasta la mañana siguiente, mientras caminaba sobre pastos cubiertos de hierba hacia su rebaño de ovejas, que se dio cuenta de partes de la nave espacial. Por su parte, la tripulación cayó unos 200 kilómetros al oeste y fue descubierta por Barney Barnett, un ingeniero de caminos que estaba por la zona.



Según el relato de Barnett, solo vio los cadáveres pero estos fueron llevados rápidamente por unos camiones del ejército. Además, cerraron la zona para que nadie más entrara.

Otras versiónes

En 1991, los expertos en alienígenas Kevin Randle y Don Schmitt publicaron el artículo UFO Crash at Roswell, en el cual decían que el hecho no ocurrió en los Llanos de San Agustin sino a unos cuantos kilómetros en el rancho de Brazel. Además que con los restos del platillo se encontraron cuatro cadáveres de alienígenas.



Sin embargo, hay otra versión y es la de la mujer del señor Barnett, quien dice que su esposo se encontraba trabajando a unos 400 kilómetros al oeste del rancho cuando fueron hallados los restos. Para que la versión de Randle y Schimit tomara fuerza comentaron que la señora estaba mintiendo y que había inventado la historia.



Al año siguiente, en 1992, otros expertos, Stanton Friedman y Don Berliner, publicaron una investigación titulada Crash at Corona, en la cual mencionaban que se estrellaron dos naves: una en los Llanos de Agustín y la otra en Roswell, además de que habían encontrado un extraterrestre vivo.

Stanton Friedman y Don Berliner publicaron una investigación titulada Crash at Corona, en la cual mencionaban que habían encontrado un extraterrestre vivo. Foto: iStock

Esta versión se basó en el relato de Grals Anderson, quien en ese entonces tenía cinco años y decía que ellos hallaron los restos antes que Barnett. Curiosamente cuando él habló respecto al tema sus familiares aparecieron muertos. Se desconocen el por qué.



Para ser el cuento más complicado, en 1993, Kevin Randle y Don Schmitt publicaron un libro desmintiendo lo que se ha dicho hasta ahora. Descubrieron que el accidente se produjo dos días después, el 4 de julio de 1947.



También afirmaban que los restos del accidente y sus ocupantes no fueron encontrados en el rancho Brazel sino a 50 kilómetros al sur, cerca de Roswell. Dicha versión se basó en testigos oculares y diferentes documentos.

¿La verdadera historia?

A mediados de 1994, la organización Fund For UFO Research (FUFOR), la cual es un grupo de investigación de ovnis, publicó un libro titulado ‘Roswell In Perspective’, de 189 páginas y que fue escrito por el experto Karl Pflock.



Acá se afirmaba que el ejército de los estados unidos había dicho que los restos eran de un gran globo del proyecto Mogul, cuyo sensor de alta precisión era capaz de detectar las ondas de choque producidas por las explosiones y que se hizo con el fin de hallar eclosiones de bombas atómicas de Rusia. Como era secreto, nunca se dijo la verdad del hecho.

El Proyecto Mogul y Área 51: #OVNIs para engañar a la Unión Soviética http://t.co/LfMPEC2Q0h pic.twitter.com/Unlrm1cyDE — Jesus Castro ▲☀ (@Tannerdesert) March 7, 2015

Hoy en día el Caso de Roswell nunca dejará de ser una supuesta prueba de que se hizo contacto con extraterrestres. En la zona se han realizado museos como el ‘International UFO, Research Center’. Del mismo modo, se han creado varias películas, series, libros, cómics hablando del tema.

