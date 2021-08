'Rosario Tijeras': María Fernanda Yepes contó que no querían darle el papel

La actriz colombiana María Fernanda Yepes, quien protagonizó la telenovela 'Rosario Tijeras' cuando tenía 29 años, está en la boca de todos dada la retransmisión del 'Canal RCN' de esta clásica producción que estaba basada en el libro del escritor Jorge Franco.



La telenovela, que se emitió originalmente el 8 de febrero de 2010 y concluyó el 28 de julio de ese mismo año, cuenta la historia de una joven llamada 'Rosario Tijeras' - interpretada por Yepes - que fue criada en La Comuna 13, de Medellín, y quien termina convirtiéndose en una delincuente y asesina.



Recientemente, la actriz, de ahora 40 años, contó que al principio no querían darle el papel protagónico en la telenovela. La declaración la dio en un en vivo que realizaron, horas antes del reestreno de este martes, varios de los actores que hicieron parte de esta producción de 'Telemundo'.



En la transmisión, en la que Sebastián Martínez, Natalia Jerez, Alejandro Aguilar, Julián Mora y Yepes revelaron datos inéditos sobre los detrás de cámaras, la actriz contó que había terminado de interpretar a 'La Diabla', en la serie ‘Sin senos no hay paraíso’, cuando se enteró de la oportunidad de actuar como Rosario Tijeras.



Según cuenta, le dijo a su representante que estaba interesada en el papel ya que desde adolescente había leído el libro de Jorge Franco y había quedado sorprendida por la trama. Sin embargo, su manager le comentó que no la iban a elegir para el protagónico ya que, supuestamente, "estaba vieja".



“Cuando supe que iban a hacer esta historia yo le dije a mi mánager y él me respondió: 'no, ya te presenté, pero no quedaste porque estás muy vieja'”, contó la actriz que ganó un Premio India Catalina como ‘Mejor actriz protagónica’ por su actuación en esa telenovela.



A pesar de que al momento de presentarse al casting tenía 28, el director quería una actriz mucho más joven, para que a medida de que 'Rosario' fuera creciendo en la telenovela, pudiese irle dando un aspecto más maduro.



A pesar de que a Yepes le pareció un argumento valido, ella no se rindió ahí, pues creía que iba a lograr verse más pequeña en cámara.



“Yo les voltee la ecuación y les dije: ‘pero es que yo me veo muy chiquita en cámara’ (...) Entonces terminé colándome en el casting y fui ese día a hacerme una hidratación facial para verme más joven, le pedí el uniforme del colegio a la hija de una amiga y ya, me fui así como una niña chiquita”, agregó.



De hecho, Sebastián Martínez contó que su colega se 'guerreó' el papel pues ya habían elegido a otra reconocida actriz para el protagónico.



“Sí, ya tenían a una Rosario pero yo me lo gané con empuje y con esa escena en la que aparezco gritando ‘minutos, minutos...’, yo creo que esa fue”, concluyó la famosa que ha interpretado desde ese momento varios otros protagónicos, entre los que se encuentra la 'Teniente Roberta Ballesteros' en la telenovela mexicana 'La teniente' (2012); 'Caridad Solaz Vallecilla' en 'Azúcar' (2016), del 'Canal RCN'; y 'María Magdalena' en la serie de 'Azteca 7' (2018-2019).



