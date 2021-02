¿Qué tienen que ver Rosalía y Becky G con peligros en internet?

Es común leer en distintas publicaciones que las celebridades son capaces de "encender las redes sociales", por supuesto haciendo referencia a una metáfora. Sin embargo, McAfee, la empresa de antivirus y ciberseguridad, reveló en un informe que los efectos de los famosos en internet podrían ser un poco más literales.



Resulta que cada año, McAfee elabora una lista conocida como 'Most dangerous celebrities' ('Las celebridades más peligrosas', en español). ¿Pero a qué se refiere? ¿Por qué los nombres de estos famosos podrían resultar nocivos para el bienestar de los usuarios en línea?



Para empezar, vale la pena decir que el de 2020 fue el decimocuarto estudio de este tipo realizado por la empresa de ciberseguridad. No obstante, en el comunicado de prensa que lanzó, se advierte que en el 'año de la pandemia' sus resultados eran especialmente importantes. Los confinamientos hicieron que el tiempo que pasaban las personas en internet aumentara rápidamente y esto también acrecentó su exposición a los peligros.



Allí es donde entran los famosos. Según McAfee, su lista hace un recuento de los nombres de celebridades que más arrojan resultados relacionados con malware en los motores de búsqueda. Según la empresa, esto puede acabar por "exponer la información personal de los fanáticos".



Lo que arrojó el informe en inglés fue que la actriz Anna Kendrick, que ha participado en famosas producciones cinematográficas como 'Crepúsculo' y 'Amor sin escalas', fue quien más resultados maliciosos arrojó en la web.



La lista la completan Sean Combs, Blake Lively, Mariah Carey, Justin Timberlake, Taylor Swift, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, Kate McKinnon y Jason Derulo.



En español, los resultados fueron un poco distintos. No obstante, cabe resaltar que los resultados que se compartieron aplicaron solo para el territorio español. Dos de las citadas en la lista son cantante muy conocidas en Colombia y que han hecho varias colaboraciones con artistas colombianos: Rosalía y Becky G, quienes ocupan el cuarto y el octavo puesto en la lista, respectivamente.



Asimismo, la cantante Jedet y el periodista Alfonso Merlos, ambos españoles, coronan la clasificación de McAfee.



En el ránking también aparecen otros nombes populares como Dua Lipa, Alba Flores, Ana Rosa Quintana, Alaska, Jorge López, Georgina Amorós.



Breves recomendaciones de seguridad en línea

Para que evite percances cuando navegue en internet, McAfee da algunos breves consejos.



Entre otras, cosas, les recomienda a los usuarios estar atentos cuando busquen información de sus celebridades favoritas en motores de búsqueda. Uno de los principales 'tips' para estos momentos es "solo hacer clic en enlaces de fuentes confiables para descargar".



Además, también se sugiere esperar los comunicados de las mismas celebridades en páginas de internet que sean de fiar, como por ejemplo, sus propias redes sociales.



Puede ser una alternativa hacer uso del control parental, que les permite a los adultos vetar algunas plataformas peligrosas para los niños.



Por último, la empresa aconseja no "utilizar sitios de transmisión ilegal", pues estos pueden contener software dañino para los dispositivos.

Tendencias EL TIEMPO