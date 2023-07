Rosalía y Rauw Alejandro, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la farándula, pues a través de sus redes sociales demostraban todo el amor que se tenían. En el mes de marzo, la pareja anunció su compromiso y la noticia emocionó a sus fans. Pero este 25 de julio, la revista 'People' anunció su ruptura.



Tras conocerse la noticia, Rauw Alejandro aseguró no haberle sido infiel a la artista española y dejó un mensaje en su cuenta de Instagram.



"Sí, hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", puntualizó Rauw.



El artista finalizó su mensaje agradeciendo a sus seguidores y pidiendo respeto por su intimidad: "No podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".



Por otra parte, se viralizó un video de Rosalía en el que se ve a la artista en medio de un concierto cantando 'Beso' canción con Rauw Alejandro. Según se dijo en redes sociales, esto ocurrió en París.



"Estar lejos de ti es el Infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas", dice la letra de la canción.



Rosi ayer cantando la canción de beso, su carita en la intro. 🥹💔#rosalia #RauwAlejandro pic.twitter.com/7NdaUMf8nR — Bratzbibi (@bratzabib) July 26, 2023

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de Rosalía y su ruptura con Rauw Alejandro.

