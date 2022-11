La cantante española Rosalía se tomó el escenario de los premios Latin Grammy 2022, que se llevó a cabo el 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Allí interpretó en directo no uno, sino tres de sus más grandes éxitos del último año.



La presentación cautivó por la espontaneidad de la artista, quien bajó del escenario para interactuar con los demás asistentes. Incluso, en medio de su interpretación de la canción 'Despechá', Rosalía se acercó a bailar con su novio, el también cantante, Rauw Alejandro.

(Lea también: La Rosalía y Rauw Alejandro se dejaron ver juntos: ¿volvieron?)

La edición número 23 de los Latin Grammy brilló por el talento de los artistas invitados y aquellos galardonados. Entre ellos, 'La Rosalía', quien entonó tres de las 16 canciones que tiene su más reciente álbum 'Motomami', por el que además ganó cuatro megáfonos en la ceremonia, gracias a su victoria en las categorías 'Álbum del Año', 'Mejor álbum de música alternativa', 'Mejor ingeniería de grabación' y 'Mejor diseño de empaque'.



Durante su presentación 'en vivo', la artista interpretó 'Hentai', 'La Fama' y 'Despechá'.

(Le puede interesar: Rosalia: ‘Despechá’, entre las canciones más populares)

La presentación de Rosalía inició con su canción 'Hentai', cuya letra está dedica a Rauw Alejandro, a quien antes de iniciar la ceremonia lo calificó como el amor de su vida.



Así lo expresó en una publicación en su cuenta de Instagram en la que posan juntos en la alfombra roja de los premios, con sus trajes de gala y listos para la ceremonia.



"Muchas gracias por los grammys que de momento me ha concedido la academia, pero este año es más especial que nuncaaaA pq lo estoy compartiendo con El Amor De Mi Vida", escribió en la descripción de las fotos.

(Lea también: Raw Alejandro sorprendió a Rosalía durante uno de sus conciertos)

La segunda canción que interpretó fue 'La Fama', un ritmo un poco más movido que realizó en colaboración con el cantante 'The Weeknd', disco que incluso estaba nominado en la categoría Grabación del Año, pero el premio se lo llevó finalmente Jorge Drexler y C. Tangana con 'Tocarte'.

(No deje de leer: Así ha sido la historia de amor entre Rosalía y Rauw Alejandro)

Dios mio mil gracias @LatinGRAMMYs por estos 4 premios🥹y a todos ls compañerxs x apoyar Motomami❤️por siempre agradecida!! Ayer llorando al recibir AOTY xk no me lo esperaba🥹🥹 https://t.co/OyKXC41zD2 — R O S A L Í A (@rosalia) November 18, 2022

Pero lo que subió la temperatura durante el show fue la interpretación de 'Despechá', uno de los éxitos más escuchados de la artista en 2022, y el tercer disco que cantó en la noche. Puesto que no solo contó con todo un equipo de bailarines, sino que bajó del escenario para cantarles frente a frente a los demás artistas asistentes, quienes no dudaron ponerse en pie para bailar al ritmo de la música.



Pero mientras pasaba por el público se cruzó con Rauw Alejandro, a quien inmediatamente se le acercó y se detuvo en el lugar para bailar sensualmente con él.



Rauw Alejandro no lo pensó ni un minuto y le siguió los pasos a la artista. El momento quedó registrado en televisión en directo y compartido por las redes sociales.

(Lea también: ¿Mensaje para Lina Tejeiro? Andy Rivera reveló qué es ser valiente en el amor)

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Yina Calderón fue expulsada de un concierto en Bogotá cuando subió a la tarima

Crossfit y modelaje, pasiones que muestra la jueza Vivian Polanía en Instagram

'Youtuber' visita locaciones de telenovelas como 'Padres e hijos' y 'Vecinos'