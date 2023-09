La reconocida cantante Rosalía ha consolidado su posición como una de las figuras más influyentes de la cultura española en el ámbito internacional. Sus giras han logrado llenar estadios en diferentes estadios en todo el mundo, ha ganado varios premios y ha llevado el género urbano en Europa a otro nivel.

Debido a la intensa rutina que mantiene la cantante todos los días, ha revelado que no es fácil mantenerse en forma. Por eso, decidió revelar sus secretos para poder mantener un buen estado de salud y lo qué hace en caso de que algo no salga como lo planea.

En una entrevista, la ‘Motomami’ compartió sus secretos de cuidado personal, revelando que siempre lleva consigo una raíz de jengibre. "Básicamente, es para no enfermarme, para subir defensas y cuidar mi voz", confesó Rosalía, quien todos los días hace un remedio especial para cuidar su garganta y poder responder en los conciertos.

(Leer más: ¿Qué significa 'Hayami hana', la canción que Rauw Alejandro le dedicó a Rosalía?).

La artista explica que, aunque le encanta el té, desconfía de las bolsitas que aseguran contener jengibre, pues seguramente puede tener otros ingredientes que no le pueden hacer bien a su cuerpo. Por esta razón, Rosalía opta por llevar consigo una raíz de jengibre en su bolso. "La corto a trocitos y la pongo en el té para que me dé más vitaminas y me aclaré la voz antes de cada show", afirmó.

¿Cuáles son los beneficios del jengibre?

La raíz del jengibre ha sido objeto de estudio en diversas ocasiones, esto debido a sus beneficios para la salud. Posee antioxidantes potentes, incluso superiores a los presentes en el ajo.



Investigaciones han revelado su capacidad antioxidante, atribuyéndole propiedades antiinflamatorias, tal como se ha documentado en un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food.



Pero sus propiedades también son buenas para contribuir a diferentes enfermedades cardiovasculares de diferentes tipos. El consumo de jengibre podría prevenir la agregación plaquetaria y reducir obstrucciones vasculares, según hallazgos científicos.

Su efecto antiinflamatorio también ha sido destacado, demostrando alivio en el dolor y la hinchazón en personas con artritis. Además, se ha observado que el consumo de jengibre podría reducir las molestias relacionadas con el dolor muscular, ofreciendo un beneficio valioso en el ámbito deportivo y siendo usado por diferentes personas en el mundo.



Así, la conexión de Rosalía con el jengibre no solo refleja su enfoque en el cuidado de su voz y salud, sino que también se alinea con los beneficios científicamente respaldados de esta raíz. Un pequeño secreto detrás de la voz impecable de la artista que demuestra cómo elementos naturales pueden complementar la vida enérgica y dinámica de una estrella internacional.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en redes sociales y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias: