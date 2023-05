Juan Manuel Cortés Reyes es un cantante de música urbana que nació en Sevilla, España en 1997. Es popularmente conocido como JC Reyes y en los últimos días difundió unas fotografías editadas de la cantante Rosalía, donde con ayuda de Photoshop le quitan el sostén. Lo que más enfureció a la también cantante española es la difusión de su imagen sin su autorización.

“Ir a buscar clout, faltando el respeto y sexualizando a alguien, es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por 4 plays de más, lo que da es pena”, twitteó la cantante en su cuenta oficial.

También puede leer: Los extraños mensajes en el perfil de Diego Maradona en Facebook: ‘Fingí mi muerte’

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

De igual manera, Rosalía aseguró en una declaración que: “el cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing", agregó con contundencia haciendo referencia a la situación ocurrida y la publicación de sus fotografías con alteraciones no autorizadas.

El cantante JC Reyes, tras publicación de las imágenes, aseguró: “no puedo estar publicando fotos de una mujer que me envía eso. Sería desvergonzado", dando a entender que había algo entre ellos.

Le puede interesar: Andrea Valdiri fue hospitalizada en Barranquilla por presunta picadura de alacrán

Lo que dice jc reyes después de subir las fotos de Rosalía en tetas pic.twitter.com/eB5aiwkLCF — El 🐐 (@atardeceres_bon) May 23, 2023

Tras las declaraciones de Rosalía, el rapero realizó un video en vivo en su cuenta de Instagram, donde aseguró: “estaba expresando, nada más lo que sentía. No era para que se alterara de esa manera”.



A lo que Rosalía también respondió: “esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor, cuando ni te conozco”.

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023

“Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible, espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar”, dijo Rosalía, recriminando el acto de JC Reyes de utilizar sus fotografías para hacer publicidad.

Lea también: Fotos: ella es Sofía, la hija de Elizabeth Loaiza que ya triunfa en el modelaje

Se desconoce si Rosalía ha puesto algún tipo de acción legal contra el sevillano, por el uso y manipulación de su imagen sin consentimiento.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Shakira y Piqué se reencontrarán en Miami, conozca todos los detalles aquí

Erwin Bach amó tanto a Tina Turner que le donó un riñón para salvarle la vida

Quería ir al baño, salió del bar y perdió el brazo de un golpe por un ataque repentino