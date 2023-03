Rosalía, una de las cantantes más queridas y aclamadas por toda la comunidad hispanohablante, ha sido tendencia en los últimos días al anunciar que se casará con Rauw Alejenadro, su actual pareja. Actualmente, la artista catalana se encuentra realizando diferentes actuaciones por todo el mundo, incluso, estuvo en Colombia interpretando su show en el Estéreo Pícnic, cautivando a más de uno por su música, sus bailes y su puesta en escena.



Sin embargo, la artista en una de sus presentaciones, con exactitud en Paraguay, tuvo un pequeño desliz y fue abucheada por el público.

Vaya por donde vaya, la artista nacida en Barcelona siempre recibirá el calor del público por su carisma y su forma de ser, por estos factores es muy adorada por todos sus fans, admitiendo regalos como camisetas, chaquetas y muchos objetos que las personas le quieren obsequiar por hacerlos vibrar con su música; sin embargo, en Asunción, Paraguay, ocurrió algo muy llamativo.

Facebook Twitter Linkedin

Rosalía en el Festival Estéreo Picnic 2023 Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

(Siga leyendo: Rosalía publicó foto en Bogotá previo a su presentación en el FEP).

La intérprete, con la intención de tener un gesto de cariño con el público paraguayo, recibió una bandera de una persona que estaban en primera fila. Rosalía, con toda la inocencia del mundo, la exhibió sin pensar, pero lo que no se esperaba era como algunas personas reaccionaron.



El objeto contenía el escudo de futbol de Cerro Porteño, uno de los equipos más importantes en la historia de Paraguay y posiblemente el más popular del país. Así fue como la cantante comenzó a escuchar ‘chiflidos’ y gritos en contra de este objeto que exhibió por menos de un minuto. Al no saber qué estaba pasando, Rosalía decidió devolver la bandera, ya que no sabía la rivalidad que hay entre Cerro Porteño y los otros equipos de este país.

Mientras tanto Rosalía cuando le pasaron la bandera de Cerro Porteño 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hXgLCsgACR — Drew Palacio (@drew_palacio) March 23, 2023

(Le puede gustar: Rosalía presenta su propia Coca-Cola, inspirada en el éxito de ‘Motomami’).

“¿Qué es, qué es?”, se preguntaba la cantante mientras tenía el objeto en la mano.



Más tarde, el mismo público le explicaría que el equipo Cerro porteño tiene una larga enemistad con el otro equipo de la capital, Club Olimpia, y por tal razón recibió silbidos y abucheos en su contra, puesto que el futbol siempre será un detonante de sentimientos, sin importar artistas o cantantes, y en este caso Rosalía, la actual ganadora de un Grammy, lo tuvo que vivir en carne propia.



La catalana, al igual que su prometido Rauw Alejandro, ha mencionado que no le gusta que le manden objetos mientras está interpretando sus canciones, porque pueden ser afectarla físicamente o pueden tener diferentes malentendidos. En este concierto se vio varias veces esta situación, uno de los más notorios fue cuando un ramo de flores casi impacta en su rostro a mitad de una canción, pero por suerte no ocurrió nada malo.

Facebook Twitter Linkedin

Rosalía y Rauw Alejandro hace pocos días anunciaron que se casaran muy pronto. Foto: RAUW ALEJANDRO/INSTAGRAM

(Tenemos para usted En video: así es el bus en el que Rosalía vive mientras está de gira).

Por el momento, Rosalía no se ha pronunciado públicamente en contra de este hecho, pero al igual que su novio, le debe molestar bastante que suceda eso en sus conciertos.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Shakira y su exsuegra a los golpes? Medios españoles revelan supuesta agresión

A gritos y lanzándose cosas: así serían las peleas entre Kate y Wiliam de Gales

Daddy Yankee fue víctima de ciberdelincuentes: hackearon su cuenta de YouTube

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO