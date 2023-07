Luego de hacerse viral por medio de las redes sociales la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía, el cantante puertorriqueño se refirió en la noche de este 26 de julio a lo ocurrido.



"Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad".



Horas después de estas declaraciones, la cantante española habló por medio de su Instagram sobre los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Rauw Alejandro con dos modelos paisas.



"Yo quiero, respeto y admiro mucho a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", puntualizó.



Rosalía y Rauw Alejandro estaban comprometidos



Hacia el mes de marzo de 2023, la pareja de artistas anunció su compromiso. La encargada de contar el suceso fue Rosalía: “Nos comprometimos de la manera más bonita que me hubiera imaginado”, contó en ese entonces a sus fanáticos.



Además, la catalana reveló que esto ocurrió en la casa de la abuela de Rauw, en Puerto Rico. La cantante recordó exactamente las palabras que le dedicó el puertorriqueño: “Vente que te quiero enseñar un sitio, y te seguí de la manera más inocente. Empezaste a buscar algo y no lo sacabas y le pregunté "¿qué estás buscando?".

