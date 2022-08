Rosalía se encuentra en la tercera gira de conciertos con su Motomami World Tour, que llegará a Colombia el próximo 31 de agosto. La cantante española no solamente ha desafiado las fronteras de los géneros musicales con el lanzamiento de su más reciente álbum, sino que también ha revolucionado la industria de la moda con sus sorprendentes cambios de ‘look’.



Con un estilo motero y vanguardista, la intérprete de ‘Despechá’ ha ido recuperando varias tendencias de antaño que además de evocar las más arriesgadas corrientes de moda urbana, han contribuido a crear la estética propia de toda una artista de talla internacional.

Cuando se trata de sorprender, pocas lo hacen tan bien como ella. Esta vez fue su melena bicolor la que se robó las miradas durante su paso por Brasil. La artista catalana no dejó indiferentes a sus seguidores con la imponente coloración de su cabello, que pasó de ser totalmente oscura a tener la mitad teñida de rojo y la otra mitad con su color natural.



(Lea también: Shakira: así habría descubierto la infidelidad de Gerard Piqué).

Facebook Twitter Linkedin

Rosalía luciendo su nuevo cambio de 'look' junto a sus motomamis. Foto: Instagram: @rosalia.vt

Aunque durante la promoción de su último trabajo discográfico la cantante y fenómeno mundial ya habría tenido su cabello pelirrojo, en esta oportunidad decidió romper los esquemas y llevar su melena al estilo ‘Cruella de Vil’.

Facebook Twitter Linkedin

La cantante española con sus cejas al estilo 'bleached brows'. Foto: Instagram: @rosalia.vt

No obstante, este cambio no fue para nada sorprendente si se compara con otro detalle que tampoco pasó desapercibido entre sus seguidores. Sumándose a la tendencia de las ‘bleached brows’, Rosalía sorprendió a sus fanáticos luciendo unas delgadas, finas y casi inexistentes cejas.



(Siga leyendo: Sylvester Stallone se separa de Jennifer Flavin tras 25 años de matrimonio).



Gato, el maquillador de Maybelline NY en España, aseguró en entrevista con la revista de moda y belleza ‘Mujer Hoy’ que este diseño de cejas contribuye a “dar un aspecto moderno al rostro ya que aporta un look muy marcado y asociado a imágenes de moda”. Kendall Jenner, Lady Gaga y Gigi Hadid son solo algunas de las celebridades que también han apostado por este arriesgado estilo.



La intérprete de ‘Con Altura’ se presentará el próximo 31 de agosto en el Movistar Arena y se espera que lo haga presumiendo su controversial y para nada tímido estilo Motomami.

Más noticias

Bad Bunny habla del exclusivo Bugatti que compró: solo hay 20 en el mundo

Nicole Kidman muestra sus músculos a los 55 años

Hijo de Juan Gabriel desmiente rumores sobre un supuesto incesto

Tendencias EL TIEMPO