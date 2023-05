Hace exactamente 15 horas el artista de puertorriqueño ‘Bad Bunny’ hizo el lanzamiento de un nuevo sencillo, el cual tiene un nombre muy llamativo, ya que es la primera vez que utiliza el inglés para nombrar uno de sus temas, ‘Where She Goes’ (Donde ella va) es el título de esta nueva canción que en tan pocas horas ya ha alcanzado los tres millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

El reconocido artista habría compartido algunos fragmentos de su nueva canción por medio de las redes sociales. Foto: Instagram @badbunnypr

(Tenemos para usted: Los divertidos memes de la pelea de Bad Bunny y Kendall Jenner en juego de la NBA).

En el videoclip con el que ha acompañado su nueva interpretación se pueden ver varios rostros conocidos, pero el que más destaca entre ellos es la participación de la ex estrella del fútbol Ronaldinho Gaúcho, ya que aparece durante varios segundos en compañía de su amiga inseparable, una pelota.



Esta leyenda del fútbol campeón de un sin fin de títulos en los mejores equipos del mundo, acaparó algunas miradas debido a que desde hace mucho tiempo no se le veía en el mundo del espectáculo. Su última participación fue cuando decidió participar en la famosa liga de fútbol siete, creada por Gerard Piqué, ‘La king's League’.



Este nuevo sencillo de Bad Bunny es el primero que estrena después de haber participado en la pasada edición del Festival Coachella y también desde que se confirmara en todos los medios su supuesta relación con Kendall Jenner.

Hace unas horas Bad Bunny volvio a dar de que hablar con su nuevo sencillo. Foto: Captura del videoclip de la nueva canción.

(Siga leyendo: Ronaldinho: amigo lo' vende' y revela intimidades de sus fiestas).

Se cree que la modelo pudo ser la razón de su nueva creación, ya que varios internautas manifiestan que el videoclip está lleno de referencias en el que la famosa sería nombrada de una forma simbólica.



Además, como no podría ser de otra manera, el intérprete recibió una gran cantidad de elogios por parte de sus fans, puesto que Benito había afirmado en el 2022 que se retiraba momentáneamente de la música, pero fue grande la sorpresa cuando el artista decidió lanzar un nuevo sencillo y no solo eso, sino que no tiene relación con los géneros que Bad Bunny maneja en sus canciones haciendo a ‘Where She Goes’ única.

(Le puede interesar: ¿Es oficial? Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos muy cariñosos en Coachella).

