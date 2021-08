Diez romances que pasaron del cine a la vida real

La química no siempre termina fuera de los sets de grabación o cuando el director grita ¡corten! Los actores que realizan papeles románticos muchas veces trasladan los guiones a la vida real, haciendo que los personajes de sus historias queden en un segundo plano y que sus historias de amor en la realidad sean más apasionadas que las actuadas.



Conozca las historias de actores y actrices que se enamoraron en medio de las producciones que protagonizaron y llevaron su relación fuera de las cámaras.



(Le puede interesar: Carolina Guerra estaría esperando su primer hijo).

Brad Pitt y Angelina Jolie

Sin duda una de las parejas más queridas y célebres de Hollywood la componían Brad Pitt y Angelina Jolie. Se conocieron durante el rodaje de la película ‘Sr. y Sra. Smith’, en el año 2003, y desde entonces se consolidaron como una de las parejas más duraderas del mundo del espectáculo, con 12 años de unión.



Sin embargo, en 2016 empezaron un arduo y complicado proceso de divorcio y actualmente se disputan la custodia de seis hijos, además de una fortuna exorbitante.

Facebook Twitter Linkedin

Brad Pitt y Angelina Jolie eran una de las parejas mas reconocidas del mundo del espectáculo. Foto: AFP

Eva Mendes y Ryan Gosling

Estas dos celebridades empezaron una relación después del rodaje de ‘Cruce de Caminos’ en el año 2011, película en la que Luke (Ryan Gosling) lucha por sacar adelante a la familia que tiene con Romina (Eva mendes) por medio de robos a entidades bancarias.



Desde entonces siguen juntos como una de las parejas más sólidas de Hollywood, con dos hijas nacidas en 2014 y 2016.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Una de las parejas más conocidas y controversiales de Hollywood. Se conocieron en el rodaje de la película ‘Una Relación Peligrosa’, en el año 2003, y desde ahí empezaron una relación formal que, después de su segunda película juntos (‘una chica de jersey’), quisieron llevar al altar en 2004.



Pero la historia dio un giro totalmente imprevisto y Ben Affleck canceló el matrimonio para empezar una nueva relación con Jennifer Garner, quien estaba embarazada del actor.



Garner y Affleck se divorciaron en el año 2018.



Hoy, Lopez y Affleck han sido vistos juntos nuevamente en las redes sociales.



(Además: Elizabeth Loaiza se someterá a cirugía por biopolímeros).

Facebook Twitter Linkedin

La pareja se separó hace casi 20 años. Foto: AFP

Mila Kunis y Ashton Kutscher

Se conocieron durante el rodaje de ‘That 70's show’, en el año 1998, pero no fue hasta el año 2011 que se casaron y tuvieron a su primer hijo. Ambos habían tenido relaciones e incluso matrimonios antes de terminar juntos, pues Ashton Kutscher tuvo un matrimonio con Demi Moore, que duró ocho años hasta su término en 2011.

Facebook Twitter Linkedin

La pareja se conoció en la infancia, cuando protagonizó ‘That ‘70s show’. Foto: EFE

Zac Efron y Vanessa Hudgens

Sin duda la pareja ideal de los adolescentes de la época en que ‘High School Musical’ se convertía en una de las películas más recordadas de Disney en el año 2006.



Fue en esta cinta en que Zac Efron y Vanessa Hudgens empezaron a trasladar la química por fuera de las cámaras. Su relación duró cuatro años hasta su término en el año 2010.

Facebook Twitter Linkedin

Zac Efron y Vanessa Hudgens (izquierda) protagonizaron 'High School Musical'. Foto: EFE

Ryan Reynolds y Blake Lively

Después del fracaso de la película de ‘Linterna Verde’, en 2011, de la cinta se pudo rescatar la relación que surgió entre Ryan Reynolds y Blake Lively, quienes después de grabar esta película del ‘Universo DC’, conformaron una relación que dura hasta el día de hoy.



Llevan nueve años de matrimonio y han concebido pequeñas: James, Inez y Betty.



(También: 'Solo pido una segunda oportunidad': Epa Colombia en nuevo video).

Tom Cruise y Nikole Kidman

Del mismo calibre de la pareja Pitt-Jolie, se encuentra la pareja Cruise-Kidman, un matrimonio acosado por los paparazzi durante más de diez años.



Se conocieron durante el casting de la película ‘Días de trueno’, en el año 1989. Esta pareja se casó un año después de conocerse, el 24 de diciembre de 1990 y la relación duró hasta su separación en el 2001.



Durante su etapa de esposos hubo rumores de que su unión era producto de una fachada para impulsar la carrera de Nicole Kidman. Además, se llegó a afirmar que Cruise era homosexual. Dichas acusaciones fueron a los estrados por el constante hostigamiento de los paparazzi, que no dejaban en paz a la pareja.



Nunca se supo la razón de la separación de una de las parejas más recordadas del mundo del espectáculo.

Facebook Twitter Linkedin

Tras algunos problemas de infertilidad, Nicole Kidman y Tom Cruise decidieron adoptar a sus dos hijos mayores, Isabella y Connor. Foto: AFP

Will Smith y Jadda Pinkett

El ‘Principe de Bel Air’ no solo le trajo fama a Will Smith, sino también a la mamá de sus hijos y esposa Jadda Pinkett, a quien conoció durante un casting para seleccionar a la persona que sería la novia del protagonista. Finalmente, Jadda Pinkett no consiguió el papel, pero sí pudo ganarse al ‘príncipe del rap’.



Están casados desde 1997, consolidándose en el selecto grupo de celebridades con matrimonios estables.



Pero no todo es color de rosas en la relación Pinkket-Smith, pues hace un año salió a la luz pública un testimonio que afirmaba que la esposa de ‘Will’ había tenido una relación con el rapero August Alsina, después de que concertara una relación abierta con el protagonista de ‘Soy Leyenda’.



(Lea también: Carlos Ardila Lülle: ellos son sus herederos).

Facebook Twitter Linkedin

Will Smith y Jadda Pinkett. Foto: AFP

Daniel Craig y Rachel Weisz

Después del rodaje de la película de terror ‘Detrás de las Paredes’, en 2010, Rachel Weisz firmaría el divorcio con su exesposo, el director Darren Aronofsky, y Daniel Craig haría lo propio, al no consumar el matrimonio con su prometida Satsuki Mitchel de ese momento.



Un año después, en 2011, Craig y Weisz se casaron en secreto mostrándose juntos única y exclusivamente en las alfombras rojas.

Emma Stone y Andrew Garfield

Durante las grabaciones del ‘Amazing Spiderman’ en 2010, Stone y Garfield empezaron una relación sólida y vivieron juntos hasta que el protagonista del cómic de Marvel decidió consumar una familia, una idea que no iba muy acorde con las metas de Emma Stone, pues la actriz tenía planes de concentrarse en su carrera. Esa decisión hizo que terminaran su vínculo en el 2015.



Hoy en día Emma Stone es ganadora de un Oscar y está posicionada como una de las actrices más cotizadas del mundo del espectáculo. Parece que su decisión fue la acertada.

Facebook Twitter Linkedin

Emma Stone y Andrew Garfield se enamoraron durante el rodaje de la película 'The Amazing Spider-Man'. Foto: Archivo particular

Más Noticias

- ¿Cuál es el verdadero nombre de Carmen Villalobos?

- El Festival Estéreo Picnic queda aplazado nuevamente y se realizará en 2022

- ¿En cuánto está avaluada la fortuna de Vicente Fernández?

Tendencias EL TIEMPO