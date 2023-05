En una glamorosa aparición en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2023, la famosa cantante Dua Lipa y el director de cine Romain Gavras hicieron oficial su relación como pareja.



El 19 de mayo la pareja deslumbró a los fotógrafos y fanáticos mientras asistían a la proyección de la película 'Omar La Fraise'.



El Festival de Cine de Cannes ha sido testigo de la confirmación de esta nueva pareja de famosos, cuyo romance ha sido objeto de especulación y rumores durante los últimos meses.



Dua Lipa, conocida por su estilo y presencia impactantes, lució un elegante vestido negro de la prestigiosa marca Celine. Complementando su atuendo, llevaba aretes colgantes de diamantes y tacones de tiras, que realzaban aún más su apariencia.



Por su parte, Romain Gavras optó por un clásico traje negro y corbata, mostrando un estilo sofisticado y discreto.

Dua Lipa and Romain Gavras at the 76th annual Cannes film festival. pic.twitter.com/JKBaZAM4x3 — @21metgala (@21metgala) May 19, 2023

El romance entre Dua Lipa y Romain Gavras ha generado una gran expectación desde que los rumores comenzaron a circular en febrero.



Fue en una fiesta en Londres donde se les vio juntos por primera vez, y desde entonces han sido captados en varias ocasiones, incluyendo su aparición tomados de la mano durante la Semana de la Moda de París.

📸 | @DUALIPA leaving @YSL’s Paris Fashion Week show holding hands with Romain Gavras last night (28/02) pic.twitter.com/41boEjL6ds — Dua Lipa Hungary (@dlipahungary) March 1, 2023

Romain Gavras, hijo del reconocido director de cine greco-francés Costa Gavras, se ha hecho un nombre por sí mismo en la industria del cine.



Siguiendo los pasos de su padre, ha dirigido películas aclamadas como 'Athena' de Netflix, estrenada en 2022, y 'The World Is Yours' en 2018.

Además de su talento en el cine, Gavras ha dejado su huella en el mundo de la música al dirigir exitosos videos musicales. Entre ellos se encuentran 'Bad Girls' de M.I.A., que ganó un MTV Video Music Award en 2012, y 'No Church in the Wild' de Jay-Z, Kanye West y Frank Ocean, que recibió una nominación al Grammy.



Sus anteriores relaciones

La relación anterior de Dua Lipa fue con Anwar Hadid, hermano de las famosas modelos Gigi y Bella Hadid. Su romance comenzó en 2019 y llegó a su fin en enero de 2021 debido a las dificultades relacionadas con sus compromisos laborales.

Dua Lipa estaba con el rubio de Los Xavales?????!!!1!!1!1!!! https://t.co/NKvLmYadSL — 𝕲onz🏹 (@gonzzzzzz_) December 26, 2021

Por su parte, Romain Gavras tuvo una relación anterior con la cantante Rita Ora, la cual duró seis meses antes de separarse en marzo de 2021, también debido a compromisos laborales.

Rita Ora and Romain Gavras at the Walmer Castle Pub in Notting Hill https://t.co/YwNa7ftlH7 pic.twitter.com/LqArnbQhk0 — IMG Trend (@img_trend) October 4, 2020

Video: Película colombiana 'La Jauría' galardonada en festival de Cannes

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

