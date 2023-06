En ocasiones, nos encontramos con personas que tienen nuestro mismo apellido. De hecho, el que eso pase hace que nos pongamos a pensar si tenemos alguna relación parental, pero eso no tiende a pasar, por lo menos no de manera frecuente.



Por ejemplo, Forebears: Names & Genealogy Resources, portal que tiene como objetivo reunir la gran variedad de fuentes genealógicas disponibles, cuenta con una base de datos de más de 30 millones de nombres y apellidos, dando a conocer, en una de sus últimas actualizaciones, los apellidos más comunes a nivel mundial.



Por ejemplo, los países asiáticos, como China, se caracterizan por tener los apellidos más 'repetidos'. Wang es uno de estos, dado que se encuentra en el primer lugar, con un índice de 107.002.577 personas.



Entre la lista mundial, se puede observar que García se encuentra entre los 50 primeros lugares, y también es uno de los más escuchados en Colombia; sin embargo, aunque Rodríguez se encuentra en el puesto 57. De acuerdo con el mismo portal, 9.213.157 personas se apellidan así.

¿Cuál es el apellido más habitual en Colombia?

Según su base de datos, hay aproximadamente 111.939 apellidos únicos en Colombia.

Por lo tanto, aunque Rodríguez no se encuentra en el primer lugar de la lista mundial anteriormente mencionada, en Colombia sí lo es. De hecho, según la base de datos de Registro Civil de Nacimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 344.969 colombianos se apellidan Rodríguez.



Podría decirse que siete de cada mil colombianos es de apellido Rodríguez.



Este dato puede ayudar a entender por qué muchas personas tienen el mismo apellido.

El Instituto de Historia y Heráldica Familiar, especializado en la investigación del origen e historia de los apellidos españoles, da la posibilidad de conocer un extenso archivo documental.



Según sus investigaciones, el origen del apellido de Rodríguez es derivado del nombre Rodrigo, el cual es originario de Hruotriks, nombre personal germánico.



Sin embargo, cabe aclarar que aunque su origen no se limita a una zona específica de España, pero de lo que sí hay seguridad es que es muy frecuente escucharlo en ese país y algunos países de habla hispana. Este comenzó a expandirse por zonas españolas como Asturias, León, Galicia, Montaña de Santander, La Rioja, Castilla, Navarra y Aragón, según el Instituto.



Por la misma línea, de acuerdo con la Registraduría colombia, este apellido de origen español, derivado del nombre propio Rodrigo, se extiende también por toda América Latina, pasando de generación en generación. En España, de acuerdo con el Instituto

Nacional de Estadísticas (INE), Rodríguez también es uno de los apellidos más comunes.

¿Cuáles son las palabras más bonitas del español? Algunas quizá nunca las ha escuchado

¿Cuál es el significado de 'Rodríguez'?

Al ser un apellido originario de España, proviene del monarca visigodo Rodrigo, de acuerdo con el mismo instituto. Por lo tanto, su significado se remite a "rico en gloria", "poderoso por su fama" y "príncipe famoso y gloriosos por su poder".

Top 10 de los apellidos más comunes en Colombia

De acuerdo con un informe publicado en 2019 por la Registraduría Nacional de Colombia, estos son los apellidos más comunes:



- Rodríguez: 344.969

- Martínez: 286.182

- González: 273.868

- García: 247.072

- López: 235.927

- Gómez: 232.528

- Pérez: 231.361

- Hernández: 229.774

- Sánchez: 206.909

- Díaz: 194.962

​

Siguiendo las estimaciones de población del Dane del 2019 y los datos de la Registraduría, 1 de cada 20 colombianos tiene algunos de estos 10 apellidos.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS