La pareja de la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul se han vuelto tendencia en redes sociales al dedicarse unas tiernas palabras en el concierto que brindó la joven en el Campo Argentino de Polo.

En las redes sociales se han difundido varios videos que plasman el amor que se tiene la pareja. En ellos se puede apreciar el momento que Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección de Argentina, subió al escenario, tomó el micrófono y confesó el gran amor que le tiene a la cantante.



De Paul empezó agradeciendo a sus fans por apoyarlo durante el Mundial y después le contó al público “por qué quiero tanto a esta mujer”.



"EN EL PEOR MOMENTO ELLA SE TOMÓ UN AVIÓN Y FUE A BUSCARME" Rodri De Paul recordó cuando Tini viajó hacia Qatar luego de la derrota con Arabia Saudita en el primer partido y le dedicó unas palabras. pic.twitter.com/0GIbVqIzQM — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

"En el peor momento del Mundial cuando fue el primer partido, que había mucha presión, muchos miedos, dicen que el miedo para que se nos pase hay que atravesarlo.. y ella tomó un avión, vino a verme a buscarme y darme un abrazo", comentó el argentino.



Además, agregó: "Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida.. la amo con todo mi corazón, me enseña todos los días a ser mejor, a trabajar y no rendirme, y creo que también una parte de lo que he logrado se lo debo a ella, porque como dije antes en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz, mucho amor así que te agradezco, te amo".

Palabras de TINI sobre De Paulpic.twitter.com/03DwJNEETP — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

La intérprete de ‘La triple T’ también aprovechó este momento para contestarle a su novio. “Te amo mucho. Sabes todo lo que te admiro y cada día te amo más. Te agradezco por este momento único que vivimos y estoy feliz de que pueda estar a tu lado”, afirmó.



Por otro lado, el futbolista en su cuenta de Instagram le dedicó un post a su novia, en el que destacó cuanto la admira.



“TE ADMIRO. Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la número uno, pero, por sobre todas las cosas, por el amor que le pones a lo que haces. Te mereces todo esto y más, seguí brillando que no tenés techo. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN”, indicó.



Ante estas palabras, Tini le respondió y manifestó lo feliz que está en la relación. “Qué momento tan lindo. Yo también te admiro y amo Rodrigo, gracias por estar, me haces muy feliz”, comentó.

