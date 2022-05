El candidato presidencial Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fue la sorpresa en las elecciones del domingo 29 de mayo tras conseguir más de 5 millones 900 mil votos.



Luego de estos resultados, Hernández se enfrentará con Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral el próximo 19 de junio. El candidato del Pacto Histórico logró más de 8 millones y medio de votos en la primera vuelta.

Desde la noche del domingo, los dos candidatos finalistas han iniciado una intensa campaña que durará sólo tres semanas para conquistar los votos que les hacen falta para llegar a la Presidencia.



Este martes, el candidato bumangués estuvo en entrevista con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, donde habló de varios temas relevantes dentro de esta campaña electoral.



Uno de los temas discutidos en dicha entrevista tuvo que ver con la asistencia a debates de Hernández, quien fue fuertemente criticado la semana anterior por no asistir a los debates finales.

Al respecto, el candidato aseguró que estuvo en todos los debates, sin embargo, no asistió a dos porque tenía otros compromisos.



"Yo fui a todos los debates, solamente dejé de ir a dos. (...) No tengo la capacidad de comprimir las ideas en dos minutos, eso es una burla. Los políticos como Petro llevan 40 años haciendo esto".



Otro tema que llamó la atención en la entrevista fue la infancia del candidato. Hernández señaló que vivió en una casa en Pidecuesta, Santander, con paredes de tierra y piso de cemento, lo cual aseguró que no olvida.

Hernández también se refirió a los castigos que recibía por parte de su madre cuando estaba pequeño: "Me metía seis 'pelas' al día con el cable de la plancha, pero no eran gratis, era que me las merecía por estar jodiendo todo el día como un demonio, inquieto".



Con respecto al expresidente Álvaro Uribe, Hernández no descartó sentarse con él a conversar. "Nadie deja de aprender escuchando, no les cambio el discurso, a menos que me hagan cambiar con argumento, si mejora las condiciones de los colombianos. Sería muy bruto no reconocer el argumento del otro", aseguró.



Sin embargo, sobre una alianza con Uribe, el candidato dijo: "Uribe se murió el domingo. ¿Usted cómo está al lado de un muerto ya con tres días?".



