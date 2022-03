Finalmente, después de tato insistir, el candidato presidencial Rodolfo Hernández consiguió el apoyo de Yeferson Cossio, al menos eso parece, según una publicación en Instagram.



Recordemos que desde el año pasado ha buscado el respaldo del reconocido 'influencer' colombiano, quién fue galardonado por el Congreso con la Cruz de Boyacá.

Todo inició a finales de 2022, cuando Cossio se quejó por los elevados impuestos que se pagan en Colombia, por lo que el exalcalde de Bucaramanga lo invitó a formar parte de su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.

"El problema no es que usted y yo paguemos impuestos... es que los colombianos estamos eligiendo ladrones de administradores públicos. Véngase para acá, hagamos un gran bloque para poder derrotar a los que compran votos con la plata", expresó Hernández en un video en sus redes sociales.



(Lea también: Alex Tienda denuncia hackeo de sus cuentas y responde a las críticas).

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes de Rodolfo Hernández y Yeferson Cossio en Medellín. Foto: Instagram: @ingrodolfohernandez

Sin embargo, el creador de contenido rechazó la invitación. "Suena feo y todo, pero es que, primero, yo no soy un vendido. Y segundo, a mí quiénes me aseguran que ustedes no son unos corruptos también", respondió Cossio a Hernández.



(De interés: Registrador alerta de posibles ciberataques desde Rusia o Venezuela).



Todo indica que Rodolfo Hernánez perseveró y logró convencer al influenciador, pues tuvieron un primer en su casa en Medellín para hablar de los retos de las elecciones presidenciales de 2022.



Este lunes, el candidato presidencial se reunió nuevamente con el paisa en Bucaramaga y, al parecer, lograron una alianza por "la protección de nuestras mascotas".



De hecho, cuando Yeferson Cossio rechazó a Rodolfo Hernández, abrió una posibilidad al diálogo siempre y cuando le garantizara que iban a trabajar junto a alguna de sus fundaciones, entre ellas, la que rescata animales.



(Siga leyendo: María Fernanda Cabal: 'Duque le apostó a Zuluaga para sacarme del juego’).



"Si ustedes me van a ayudar con mi fundación de perritos, o con la de niños, con la de ancianos, con la de habitantes de calle, con todas las cosas que yo quiero hacer. ¡Parce hágale!", aseguró.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).

Más noticias

Le llueven críticas a Carolina Cruz por decir que el aborto es un negocio



Jhonny Rivera: así es la costosa Ducati que se regaló de cumpleaños



Miss Ucrania, Anastasiia Lenna, desmiente haberse unido al ejército



Tendencias EL TIEMPO