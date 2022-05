Rodolfo Hernández, el candidato presidencial que fue sorpresa el pasado 29 de mayo durante la jornada de elecciones, habló sobre la salida del senador JotaPe Hernández de su campaña y quien no lo apoyará en la segunda vuelta.

Este 31 de mayo, durante una entrevista con ‘Caracol Radio’ en el programa ‘6AM Hoy por Hoy’, Rodolfo respondió sobre la finalización de la alianza que tenía con Jhonatan Ferney Pulido, más conocido como 'JotaPe', uno de los senadores más votados y quien había anunciado el pasado 22 de mayo, hace tan solo nueve días, que apoyaría al candidato.

"Yo tengo claro que no hay un candidato perfecto, pero he decido apoyar a ese candidato que por primera vez en la historia sacudirá a Colombia de una manera impresionante. Y es que cómo no voy a apoyar a ese candidato que va a donar su sueldo (...) Mi candidato no quiere camionetas, no quiere aviones, no quiere lujos", dijo el senador electo sobre el ingeniero.

En las declaraciones, Rodolfo aseguró que desconocía los motivos que llevaron a JotaPe Hernández a retirarle su apoyo: "No sé, no tengo ni idea, él no me ha dicho nada a mí".

Sin embargo, dijo que Petro, el otro candidato con el que se enfrentará durante la segunda vuelta, podría haber sido uno de los influenciadores de la decisión de Jhonatan Ferney Pulido.

“Es que como Petro se pone a decir que yo voy a hacer, que yo no sé qué, que voy a traicionar”, refiriéndose a su posible alianza con uribismo.

(Lea más: Lo que Petro y Hernández proponen en temas claves de justicia y seguridad).

Yo voté por JotaPe Hernández, con mucho gusto y no voy a cambiar el concepto que tengo de él FACEBOOK

TWITTER

Además, agregó que su apoyo era voluntario y recordó que él había votado por el senador en las pasadas elecciones legislativas: “Y si él cree en eso, pues que le vaya bien. Él estaba aquí voluntariamente. Yo voté por él voluntariamente. Nunca me dijo que votara por él y yo lo volví público a las 8 de la mañana del 13 de marzo”.

“Yo voté por JotaPe Hernández, con mucho gusto y no voy a cambiar el concepto que tengo de él”, afirmó.

(Siga leyendo: C. López dice que le alegra paso a segunda vuelta de dos opciones de cambio).

El candidato resaltó que el senador es un “muchacho bueno, trabajador que le va a servir a Colombia”.

Pero es que Uribe se murió el domingo FACEBOOK

TWITTER

Por último, el periodista le realizó una pregunta suponiendo que el retiro de JotaPe Hernández se debía a la falta de claridad que existe con el tema de Uribe y su posible alianza.

Rodolfo finalizó: “Pero es que Uribe se murió el domingo. Usted cómo está al lado de un muerto. Ya con tres días. Ya está eso picho”.

Más noticias

Murillo, 'vice' de Fajardo, se adhiere a la campaña de Gustavo Petro

Miguel Polo Polo expresó en redes su apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández

IVA y 4 X 1.000: ¿qué proponen Petro y Hernández en materia de impuestos?

Piden a Gaviria dejar en libertad a liberales para votar por Rodolfo

Tendencias EL TIEMPO