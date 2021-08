‘Fue un lapsus’: Rodolfo Hernández tras decir que admiraba a Adolfo Hitler

El nombre de Rodolfo Hernández estuvo ‘en el ojo del huracán’ de la opinión pública durante este fin de semana.

El ex alcalde de Bucaramanga y ahora candidato presidencial ha tenido uno que otro ‘tropiezo’ polémico durante su carrera política. Hace poco varios usuarios se encargaron de sacar a la luz varias de sus peleas y sus desafortunadas expresiones.



Muchos recordaron, por ejemplo, el coscorrón que le dio a un concejal bumangués durante una reunión.



Sin embargo, lo que escandalizó en redes sociales fue la viralización de un video antiguo de Hernández –cuando aún era alcalde– en el cual aparece brindando su opinión en torno a los personajes que más admira de la historia de la humanidad.

Lo malo es que Hernández dijo que admiraba a Adolfo Hitler, el líder del partido nacionalsocialista de Alemania, quien fue dictador de ese país durante la Segunda Guerra Mundial.



“Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler”, dijo Hernández, en entrevista con 'RCN Radio', en 2016.



El ‘reencauche’ de esta declaración hizo que el mismo Hernández le saliera al paso a los rumores y aclarara lo que en ese entonces, según dijo, fue una confusión.

Rodolfo Hernández Suárez, exalcalde de Bucaramanga. Foto: María Alejandra Acela. Archivo EL TIEMPO

En entrevista con ‘W Radio’, el candidato afirmó que haber alabado a Hitler fue “un lapsus” e incluso citó otros casos de ilustres pensadores oriundos de Alemania, como Albert Einstein.



“Yo no tengo sino contra el pueblo judío, contra la gente, contra Einstein, quienes le han aportado a la ciencia, la tecnología, el trabajo, el conocimiento. Tuve profesores judíos y un lapsus lo puede tener cualquiera”, añadió.



Aunque las declaraciones fueron hechas hace más decuatro años, las críticas contra Hernández no se hicieron esperar en redes sociales.



“Pido mil excusas al pueblo judío, a las personas que pude lastimar con eso, una comparación totalmente estúpida. No debió pasar, pero soy humano, tengo derecho a equivocarme como cualquier persona”, concluyó.

La carrera por la presidencia de Rodolfo Hernández fue una de las primeras en formalizarse. Desde principios de 2021 su nombre era ‘evaluado’ como posible candidato para las elecciones de 2022.



Meses después oficializó su candidatura.



Y el resurgimiento del ‘desliz’ de Hernández con Hitler ocurre justo cuando, según la última encuesta Invamer, tiene una intención de voto del 11 % que lo ubicó en tercer lugar, detrás de Gustavo Petro y Sergio Fajardo.

Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Juan Manuel Galán. Foto: EL TIEMPO

