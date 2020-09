El antes y después de los rockeros más sonados de los 2000

Mike Shinoda, Amy Lee y Marilyn Manson son algunos de los grandes rockeros que marcaron a la generación de los 2000.



Hay que decir que aunque muchos nacieron en los 90 y hasta en los 80, la entrada al nuevo milenio los hizo más populares y les dio una mayor influencia a nivel mundial. Conozca qué hacen en la actualidad.

Mike Shinoda - Linkin Park

Linkin park, agrupación conformada en 1996, ganó dos Grammy y en su historia suma más 68 millones de discos vendidos. La banda reúne una serie de éxitos, entre los que destacan: 'Faint', 'In the end' y 'Crawling'.



A pesar de que su nacimiento fue en los 90, en los 2000 su popularidad se disparó. Est se logró gracias al álbum 'Meteora', que encabezó el listado de los Billboard como uno de los 200 discos más populares de 2003.



Además, fueron noticia a mediados de 2017 cuando Chester Bennington, su vocalista, apareció muerto en una residencia cerca de Los Ángeles.



Así luce, actualmente, quien era su otro vocalista, Mike Shinoda.



La banda y Shinoda siguen trabajando juntos todavía.

Linkin Park ganó dos Grammy y en su historia suma más 68 millones de discos vendidos. Foto: Linkin park

Billie Joe Armstrong - Green Day

Green day es un grupo integrado por Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt. Ha ganado, entre otros reconocimientos, cinco premios Grammy y tres American Music Awards.



La primera vez que el trío visitó Colombia fue en octubre de 2010, durante la primera edición del festival Nem-Catacoa, el cual se llevó a cabo en Cajicá.



Además, la banda se presentó en noviembre de 2017 en Bogotá con su último álbum, una compilación titulada 'Gods favorite's band'. En el concierto no faltaron sus grandes clásicos, como 'Boulevard of broken dreams', 'Basket case' o 'Holiday'.



Aunque la banda nació finalizando los 80, su mejor época la vivió a comienzos de los 2000. Y aún sigue activa en el mundo de la música.

Green day tiene grandes éxitos, como 'Boulevard of broken dreams', 'Basket case' y 'Wake me up when september ends'. Foto: Green day

Anthony Kiedis y John Frusciante - Red hot chili peppers

Red hot chili peppers es una banda de funk rock estadounidense formada en 1983 en Los Ángeles, California. Sus integrantes son el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, el bajista Flea y el baterista Chad Smith.

Anthony Kiedis, vocalista de Red hot chili peppers. Foto: Red hot chili peppers

El grupo ha tenido grandes éxitos, como 'Californication', 'Can’ t Stop' y 'Otherside'.



La banda fue noticia en 2019 cuando los fanáticos se llevaron una sorpresa: en Instagram, la agrupación anunció que el guitarrista John Frusciante retornaba tras 10 años de ausencia.

En 2008, John Frusciante decidió salirse de la banda para dedicarse a su carrera como solista, hasta su regreso en el 2019. Foto: Youtube: Red Hot Chili Peppers / AFP

La banda sigue activa.



Amy Lee - Evanescence

Evanescence es una banda estadounidense de rock fundada en Little Rock, Arkansas, en 1995, por la cantante, pianista y compositora Amy Lee y el guitarrista Ben Moody.​



​Aunque en los últimos años Evanescence se ha ido 'desvaneciendo', la banda sacó 'Synthesis', un álbum cuyo primer single fue una versión de 'Bring me to life'.



Y fue tendencia a principios del año, pues, en plena cuarentena, lanzó 'Wasted on you', el primer single de un futuro disco.

Los sencillos más exitosos de la banda son 'Bring me to life', 'My immortal' y 'Going under'. Foto: Evanescence

Serj Tankian y Daron Malakian - System of a down

System of a down es una banda de metal estadounidense (con ascendencia de Oriente Medio) formada en Los Ángeles, California, en 1994. Está compuesta por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan.

Serj Tankian es el vocalista de la banda, tiene 53 años y nació en Beirut, Líbano. Foto: Youtube: System Of a Down / Instagram: @serjtankian

A pesar de que System of a down sigue trabajando, es muy recordada por las canciones que sacó entre 1998 y 2005.

Daron Malakian es guitarrista, compositor y segunda voz de la banda. Tiene 45 años. Foto: Youtube: System Of a Down / Instagram: @daronmalakian

Damon Albarn - Gorillaz

Gorillaz es una banda virtual interpretada por personajes animados. Esta fue creada en Gran Bretaña, en 1998, de la mano de Damon Albam y Jamie Hewlett.



Albarn ha estado en otros grandes grupos musicales, como Blur, The good, the bad & the queen y Rocket juice and the moon, y se ha destacado también como solista.

Damon Albarn, con Gorillaz, tiene éxitos como 'Feel Good Inc.' y 'Clint Eastwood'. Foto: AFP y @damonalbarn

David Eric Grohl - Foo fighters

Foo fighters tiene una larga historia (de 25 años) que comenzó con un álbum homónimo (1995), se fortaleció al final de los 90, con ‘The colour and the shape’ (1997) y ‘There is nothing left to lose’ (1999), y, en los últimos años, presentó otras producciones destacadas, como ‘Wasting light’ (2011).



David Eric Grohl, uno de los rostros fundamentales de la banda, habló con este diario sobre la larga carrera que han recorrido como banda: "Ha sido todo un proceso de adaptación. Cuando comenzamos, éramos cinco tipos solteros que veníamos de otras bandas sin mayores pretensiones".

Los grandes éxitos de Foo fighters son 'Everlong', 'Learn to fly', 'Best of you' y 'All my life'. En la foto, Grohl. Foto: Foo fighters y AFP

Julian Casablancas - The strokes

The Strokes es una banda de rock originaria de Nueva York, Estados Unidos, formada en 1998. Entre sus canciones más destacadas están 'Sagganuts', 'In her prime' y 'Rhythm song'.



La banda, formada por el vocalista Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr., el bajista Nikolai Fraiture y el batería Fabrizio Moretti, lanzó en abril un nuevo disco, 'The new abnormal', en medio de la crisis causada por el nuevo coronavirus.

Así ha cambiado Julian Casablancas. Foto: The strokes y AFP

Marilyn Manson

Brian Hugh Warner, más conocido por su nombre artístico, Marilyn Manson, es un cantante, compositor, actor, escritor, pintor y director de cine estadounidense, destacado por su personalidad e imagen controvertidas y por ser el vocalista y líder de la banda de metal industrial Marilyn Manson.



Según 'La Nación', Manson, quien se ha caracterizado por su atuendo gótico y su música cercana al hard metal, hace parte de la tercera temporada de la serie 'American gods', que se podrá ver en algún momento de 2020.



El artista interpretará a una clase de guerrero nórdico al servicio de Odin y que se muestra en el mundo actual como el vocalista de una banda de metal.Además, lanzó su álbum número 11, titulado 'We are chaos', el 11 de septiembre de 2020.

Marilyn Manson Foto: Marilyn Manson

