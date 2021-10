Continúan los 'roces' de Carla Giraldo y Viña Machado con Liss Pereira

La rivalidad entre Carla Giraldo y Liss Pereira en el 'reality' de cocina del canal 'RCN', 'MasterChef Calebrity' cada vez se consolida más. Ambas famosas ya no se andan con sutilezas.



Durante todo el capítulo del domingo se lanzaron duras pullas entre ellas.

Liss fue la ganadora del reto del episodio anterior y tuvo el privilegio de escoger con qué cocinaban sus compañeros. Obviamente utilizó esta ventaja a su favor, y de sus afines, y le dio las preparaciones más fáciles a Gregorio Pernía, a Frank Martínez y a Diego Camargo.

Ella también cocino lo menos complicado.



Pues, la estrategia le funcionó, ya que Carla fue quien presentó el plato menos valorado por los jueces, quedando con desventajas en cuestión de tiempo para el próximo capítulo.



Al estar tan cerca de la final, esto le puede salir muy costoso.



Liss, por el contrario, recibió múltiples elogios de los jurados, ganó de nuevo y se llevó una ventaja inimaginable para el reto venidero.

Carla aseguró que no le importaba este resultado y que de igual manera, daría lo mejor de ella en la próxima conpetencia. También dijo que Pereira le tenía miedo y que por eso le había dado el plato más difícil de preparar.

Liss no se quedó callada. Las declaraciones que dio la comediante sobre la actriz paisa en entrevista durante el programa fueron bastante severas.



“Carla es muy chistosa porque es como esa peladita del colegio que era mamona y repelente - y continuó - Cuando se siente insegura, se defiende diciendo: ‘No me han sacado, qué me importa”.



Por su parte, la paisa se rió y dijo que le gusta 'arruinarle el rato' a la pereirana.



#MasterChefCelebrity | Liss toma con humor la actitud de Carla, quien estaría insegura 😬👩‍🍳 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! → https://t.co/SVejJ6qSlO pic.twitter.com/cjKfRUG87K — 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐢𝐭𝐲 (@Masterchef_Co) October 11, 2021

Otro comentario que dejó en evidencia la molestia de 'las babys', como se hacen llamar, por el triunfo de Liss fue el de Viña Machado, quien aseveró que la comediante solo hizo "una pasta con albóndigas".

Por el contrario, quienes se 'abuenaron' fueron Diego Camargo y Frank Martínez, que habían bromeado durante el capítulo anterior sobre el final de su amistad.



Ahora, solo quedan seis participantes: Carla Giraldo, Viña Machado, Liss Pereira, Diego Camargo, Gregorio Pernía y Frank Martínez. Todos siguen luchando por un cupo entre los mejores cuatro cocineros..



La esperada final de este show, que se ha consolidado, no solo por su formato, sino por las polémicas de los participantes, se aproxima cada vez más.

Tendencias EL TIEMPO