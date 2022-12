¡Llegó diciembre con su alegría! Comida, reuniones familiares, reencuentros y emociones. La época de fin de año siempre se ha visto caracterizada por sus luces, colores y tradiciones que a más de uno le saca una sonrisa. Sin embargo, mientras unos beben y festejan, muchos otros deben encargarse de solucionar los accidentes que se suelen presentar.

Si bien es cierto que en Colombia se tienen más cifras sobre otro tipo de accidentes -como los viales, por ejemplo- diferentes compañías de seguros como Mapfre o Sura han hecho ciertas recomendaciones para poder pasar las fiestas sin ningún tipo de susto.



(Le puede interesar: El hombre que logró vivir año y medio sin corazón: sorpresa para los médicos).

En esta época es muy común encontrarse con sus seres queridos. Por eso se recomienda tomar precauciones para que todos estén a salvo. Foto: iStock

Según la página oficial Sura, por ejemplo, se advierte que para estas fechas aumentan los riesgos de ser estafado al momento de hacer compras navideñas o durante las reuniones familiares existe el riesgo de que se presenten atragantamientos, incendios o quemaduras por el uso de pólvora.



Es por eso que hoy le traemos cuatro consejos para evitar que la alegría decembrina se convierta en una gran tragedia.

Tenga cuidado con las luces y cables en casa

Muchas personas suelen decorar su hogar con cascadas de luces blancas, amarillas o de colores. Hay incluso quienes van más allá y ponen figuras como renos o estrellas luminiscentes en el patio o en la puerta principal.

Evite que estén cerca de elementos inflamables. Foto: iStock

Así mismo, ponerlas en el árbol de navidad junto a guirnaldas y accesorios también es algo muy frecuente. Pero esto también puede llegar a ser peligroso si no se toman las medidas necesarias.



Es por eso que le recomendamos que siempre se asegure de que los cables estén en perfectas condiciones para evitar cortocircuitos y si quiere poner algo en el exterior, tenga la precaución de revisar dos veces las instrucciones para que pueda tener la certeza de que se pueden utilizar al aire libre.



(Le recomendamos: Indignación en Villa de Leyva por 'striptease' en balcón cerca de la Alcaldía).



Por otro lado, si tiene animales en casa, proteja el cableado con tubos de plástico o goma con el fin de evitar que puedan morderlos. Esto no solo evitará un accidente en su hogar, sino que también protegerá a su mascota.

No deje las velas prendidas

La noche de velitas es una tradición muy popular en el país. Se celebra el 7 de diciembre y es un día en el cual se conmemora el momento en que el Arcángel Gabriel anunció a María que fue elegida para ser la madre de Jesús.



Las calles y hogares tienden a llenarse de una tenue luz amarilla, producto de las llamas de las velas que suelen ser encendidas por familias y parejas.

La noche de velitas es una celebración muy importante en el país. Foto: César Melgarejo ET

Es aquí donde se recomienda no encender estos objetos sobre lugares inflamables, tales como campos llenos de pasto o sobre cartones y papel. Por el contrario, se puede hacer en el piso o con los soportes especiales que venden para la celebración.



Así mismo, se recomienda evitar el uso de pólvora si no es un profesional o persona autorizada para ello. Recuerde que el uso o comercialización de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales está regulado por la Ley 670 de 2001, que, a su vez, prohíbe su venta a menores de edad y el uso de esta en sitios no autorizados, bien sean privados o públicos.

En medio de la crisis cuide muy bien su dinero

Dinero Foto: iStock

Las estafas y robos son muy comunes en esta época del año.



Por eso, una de las recomendaciones más importantes es que evite retirar dinero en lugares peligrosos y si retira grandes sumas de dinero, solicite escolta a la Policía Nacional.



(Siga leyendo: Las claves para evitar robos cibernéticos durante las compras navideñas).



Por otro lado, sea muy precavido con sus cuentas y compras. Siempre tenga presente lo que ha gastado y que lo ha hecho. Si llega a detectar alguna anomalía, avise inmediatamente a su entidad bancaria y establezca la denuncia ante la Policía Nacional.

Todo en exceso es malo

El alcohol es un amigo muy cercano de las fiestas. Según Sura, no solo hay accidentes relacionados con el excesivo consumo de este producto, sino que también se han presentado calamidades por su falsificación.



Debido a esto, se recomienda que siempre sospeche de los licores con precios extrañamente bajos, que revise los sellos de seguridad de las botellas y que también los compre en sitios de total confianza.

Tenga cuidado al comprar bebidas como la cerveza o el aguardiente. Foto: iStock

Así mismo, recuerde que si va a beber es mejor que entregue o guarde las llaves de su auto, con el fin de evitar algún accidente. Según información de la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), en los primeros 25 días de diciembre del 2021 ocurrieron 1.439 accidentes con un saldo de 409 víctimas.



Es por ello que se recomienda que no conduzca en estado de embriaguez y tampoco incentive el consumo de alcohol en menores de edad.

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Redacción Tendencias