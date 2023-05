Robinson Díaz, conocido por participar en producciones como ‘El cartel de los sapos’, ‘El Señor de los Cielos' y 'El laberinto', realizó fuertes declaraciones sobre Medellín en un programa de televisión al cual fue invitado. El artista no tuvo mayor reparo y definió la ciudad de la que es oriundo.

El actor, de 57 años, fue entrevistado por Santiago Moure y Martín de Francisco en ‘La tele letal’. La entrevista transcurría con normalidad hasta que cerca del minuto 42 el intérprete empezó a referirse con duros calificativos de Colombia, en particular de Medellín.

Su opinión sobre la ciudad generó polémica y descontento entre los internautas. ¿Qué fue lo que dijo?

(Siga leyendo: ‘Es irreparable’: Adriana Arango habló de la infidelidad de Robinson Díaz).

‘Así se volvió Medellín’

Es un país en obra negra, por eso es que Medellín está lleno de prostitutas y por eso es que los gringos vienen... FACEBOOK

TWITTER

El actor empezó señalando que le gustaría vivir en Colombia; sin embargo, hay algunas cosas que no le gustan.



“Me levanto todos los días con muchas ganas de vivir en Colombia, me gusta mucho este cagadero”, dijo.



Y agregó: “Es un país en obra negra, por eso es que Medellín está lleno de prostitutas y por eso es que los gringos vienen a put... aquí”, apuntó.

(Lea también: Karol G reaccionó al video de Shakira cantando con sus dos hijos: ‘Nada más lindo’).

Así se volvió Medellín, el prostíbulo más grande de Colombia FACEBOOK

TWITTER

Luego realizó una referencia con Bangkok, Tailandia, y dijo que el país es similar a esta ciudad durante la guerra de Vietnam por sus altos índices de prostitución.



“Este país se volvió como era Bangkok, el orinal de todos los gringos que iban a la guerra de Vietnam y querían echarse un polvo”, dijo.



Por último, finalizó y expresó: “Así se volvió Medellín, el put… más grande de Colombia”.

Como era de esperarse, las palabras no fueron del agrado de miles de internautas, quienes expresan molestia por la referencia del actor.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Carlos Vargas, presentador de 'La Red', perdió dinero y sin querer reveló su sueldo

Lina Tejeiro, pillada comiendo empanada en tienda de barrio: 'el veci sabe que le pago'

Los divertidos memes de la pelea de Bad Bunny y Kendall Jenner en juego de la NBA