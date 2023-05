Sandra Reyes, reconocida actriz de la televisión colombiana, dijo haber vivido una inusual experiencia con extraterrestres. Ante los múltiples comentarios de su historia, su colega Robinson Díaz le hizo una burlesca petición.

Sandra, quien interpretó a la ‘doctora Paula’ de 'Pedro, el Escamoso', afirmó que conoció a estos seres y que era un tema que toca sin la intención de ‘generar miedo’ o pánico común.



“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, señaló en una entrevista con el programa de televisión Buen Día Colombia.

Según contó la actriz de Enfermeras’, ‘Nadie es eterno en el mundo’ y ‘Paraíso Travel’, vio cómo la nave se alejó de la Tierra con destino a un sitio desconocido.

La actriz bogotana tiene más de cien mil seguidores en redes sociales. Foto: Instagram: @Sandrareyesactrizoficial

"Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, reveló.

La burlesca petición de Robinson Díaz

El actor compartirá pantalla con Sandra Reyes en una novela inspirada en la vida del ciclista Rigoberto Urán. Al escuchar su historia con los extraterrestres, Díaz le dio un 'consejo'.

Robinson Díaz. Foto: Caracol Televisión - Instagram: @robinsondiazu

"A la berraca de Sandra le dije: 'Oiga, ¿cómo le fue con los extraterrestres?'. Bájele a la marihuana", contó entre risas en entrevista con la emisora Tropicana.

"Muy chistoso porque va y sale con ese cuento que dizque se la habían llevado los extraterrestres", añadió. Sin embargo, Reyes le insistió a él que era verdad.

"Yo le dije vaya y coma m...", contó en tono de burla.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS