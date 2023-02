Robin Williams es considerado por la Academia como uno de los mayores actores que han existido en la historia de Hollywood al haber ganado un Óscar como “Mejor actor de reparto”, cinco Globos de Oro, dos Emmy y tres Grammy, la mayoría de estos galardones por su interpretación en ‘Caza de buena voluntad’.



Su carrera en el séptimo arte como actor y en las tarimas de los teatros más importantes de los Estados Unidos como comediante por más de 40 años, lo hacen un referente para las nuevas generaciones de actores por su simplicidad y espontaneidad, casi que natural, para hacer comedia.

La familia de Robin Williams, fallecido en el 2014, libró una batalla judicial por la herencia valorada en 100 millones de dólares, hasta que en el 2015 se llegó a un acuerdo por el patrimonio. Foto: Archivo particular

Sus películas son reflejo de ello, aunque ese particular sentido del humor que lo hizo mundialmente famoso se haya ido desvaneciendo conforme llegaba su vejez. Muchos lo tildaron como “el actor que hacía reír mientras lloraba”, producto de sus adicciones al alcohol y las drogas, pero, sobre todo, una extraña enfermedad cerebral que lo iba alejar de su vida frente a la cámaras.



Williams saltó a la fama con ‘Mork y Mindy’ en 1978. Un ascenso vertiginoso que apareció justo después de acabar sus estudios actorales en Julliard y luego de haber sido ficha clave en la serie ‘Happy Days’, producción donde empezó a brillar por su talento para hacer reír a las audiencias: "El día de su casting nadie pudo parar de reír", relataron algunos directores el día de su muerte.



Con el éxito televisivo que logró, las funciones de stand up se multiplicaron y la fama empezó a crecer ‘como espuma’. La década de los 90 fue su punto más álgido, logrando posicionarse como uno de los artistas mejor pagados de finales de siglo.



A sus espaldas ya ostentaba un palmarés sumamente prodigioso con producciones de alto calibre como 'La Sociedad de los Poetas Muertos’, ‘Despertares’, ‘The Fisher King’ y su estelar con el que pudo ganar un premio de la Academia, ‘Caza de buena voluntad’.



Sin embargo, todo parece indicar que la fama y una vida amorosa trágica lo llevaron a cometer algunos errores que le pasaron factura los últimos 20 años de su vida: vicios, depresiones y pocos amigos.



Ya no era el mismo



Dicho por el mismo Williams, sus años de apogeo estuvieron inmersos en diversidad de adicciones que lo hicieron perder no solo el camino, sino amigos muy cercanos. Según registró el portal ‘Infobae’, la muerte por sobredosis de su colega, el comediante John Belushi, fue sumamente impactante para él, pues estuvo la noche anterior con el cómico departiendo en un bar.

Varios aspectos lo hicieron recapacitar sobre sus consumos durante su vida. Uno, la muerte de Belushi y dos, el nacimiento de su primer hijo, Zak Williams. A pesar de ello, siempre recayó hasta que en 2006, durante uno de sus procesos de recuperación, empezó a tener falencias físicas que prendieron las alarmas a sus 55 años de edad.



Ya no era el mismo, sus rutinas en las noches de comedia no eran las que esperaba el público y su brilló empezó a desvanecerse. En el set de filmación las cosas no mejoraron y sus frecuentes esfuerzos para recordar las líneas y apretados del guion empezaron a hacerse mucho más evidentes.



Tras el rodaje de 'Una Noche en el Museo 3' (2014) le comentó a su esposa Sussan Schneider que necesitaba ayuda con urgencia. El diagnóstico de los especialistas que lo atendieron no fue alentador, pero también fue erróneo, pues le manifestaron que padecía de Parkinson y le formularon algunos medicamentos que le ayudaron a mejorar algunos comportamientos motrices.



“Solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo”.

- Robin Williams. pic.twitter.com/0MJSlBO2pB — SitoCinema (@SitoCinema) February 5, 2023

Sin embargo, a los pocos meses sus problemas cognitivos empeoraron y el diagnóstico mutó a Demencia con cuerpos de Levy, depósitos anormales de proteína que afectan las regiones del cerebro que regulan la memoria, la motricidad y el pensamiento.



Como narra el periodista Matías Bauso “Robin Williams sólo le contó a su familia y a unos pocos amigos. Su viejo amigo Billy Crystal le ofreció llevarlo a una clínica especializada y le aseguraba confidencialidad absoluta. Una tarde, Crystal y su esposa invitaron a Robin al cine. Al momento de despedirse, Robin lo hizo tres veces”, como si supiera que era la última vez que los fuese a ver.



Con su esposa habían decidido dormir en cuartos separados a causa del insomnio, pues constantemente la despertaba balbuceando incoherencias, ya estaba en un proceso degenerativo que solo era cuestión de espera para que sus capacidades básicas intelectuales empezaran a flaquear por completo.



El 10 de agosto de 2014, su última noche, le dio la despedida a su esposa como era de rutina y se fue acostar. A la mañana siguiente la noticia estremecía al mundo con el suicidio de Robin Williams. Vecinos que le prestaban ayuda mientras su mujer se iba a trabajar lo encontraron colgado con una corbata.



