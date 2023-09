Roberto Esquivel Cabrera, un ciudadano mexicano de 56 años que ha sido apodado como 'El Centauro' debido al gran tamaño de su órgano sexual.



Este hombre obtuvo recientemente un récord, pues su pene tiene 48 centímetros de largo, 900 gramos de peso y 25 centímetros de circunferencia del glande.



(Además: ¿Es posible alargar el pene? Algunos de los productos y procedimientos que existen).

Cuando era joven su miembro solía ser muy atractivo e incluso soñaba con ser una estrella porno en el 2015: "Quiero hacer una película. No que me paguen un contrato, más bien comprar yo todo el equipo, hacerla yo mismo en varios idiomas y distribuirla en muchos países", declaró a 'Vanguardia México'.



Incluso, en su momento, dijo que no era necesario hacer una película, pues estaba "dispuesto a que me tomen fotos, me graben de televisión y todo eso, pero nadie me hace caso, se hacen como que no ven lo que ven, lo que tienen enfrente", dijo a 'Vanguardia México'.



(Siga leyendo: Reasignación genital, el complejo proceso para quienes no están cómodos con su género).

Sin embargo, uno de los sueños del mexicano era tener novia y posteriormente una familia, según la misma entrevista: "Con ese dinero hasta novia consigo, pero si no, con inseminación artificial puedo tener un hijo. Alguien que sí me quiera".



Pero los problemas con el gran tamaño de su pene a penas iniciaban, pues Esquivel comenzó a tener infecciones urinarias, no podía dormir boca a bajo y comenzó a atar su pene a su pierna, pues este le comenzó a llegar hasta la rodilla.



(Además: ¡Insólito! Hombre murió después de que le aplicaran una inyección para agrandar el pene).

Un estudio demostró porqué su pene es tan grande

Una tomografía computarizada demostró que el pene de este mexicano no era de 48 centímetros, sino que tenía una malformación. El doctor Jesús Pablo Gilmore, quien realizó los estudios, determinó que el pene de este hombre, mide en realidad 18 centímetros y el resto es sólo prepucio y piel inflamada.



Esto como consecuencia de que Roberto Esquivel Cabrera se colgaba pesas en su miembro en su adolescencia para hacerlo de un tamaño mayor.



(Siga leyendo: Granos en el pene: las causas de su aparición y los tratamientos más frecuentes).

Lo anterior le trajo graves consecuencias cuando fue un adulto, pues no logró conseguir una pareja y solo ha tenido sexo una vez.



"Nunca he tenido novia, ni pareja ni nada de eso, ni un besito me han dado. Me gustan las mujeres, pero nunca tuve una, ni de chavillo [Pequeño], menos ahora con esto", dijo a 'La República'.



(Además: Sexólogo revela tamaño del pene de los colombianos y hábitos para cuidarlo).

"La gente me ve y muchos se ríen, a muchos como que les da vergüenza o pena, o qué sé yo. Algunos niños o niñas me ven hasta como un monstruo. No puedo ir a ningún lugar público ni siquiera a casa de mi familia, bueno sólo con mi mamá de vez en cuando", dijo en 2015.



Actualmente, este hombre se encuentra pidiendo ayuda al gobierno mexicano para poder disminuir el tamaño de su miembro.

Más noticias:

Esperanza Gómez cuenta los actores que más recuerda en su carrera de cine para adultos

Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, y el comentario sobre su bebé: ¿ya nació?

Shakira en el concierto de Alejandro Sanz: 'Hoy fui a ver a mi hermano cantar y ser él'