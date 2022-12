El protagonista de la novela colombiana ‘Pobre Pablo’ del año 2000, habló en una entrevista con el periodista Ómar Vásquez en su canal de YouTube llamado ‘La Diva Rebeca' sobre la situación laboral en la que se encuentran varias leyendas de la televisión colombiana.

Según lo que comentó en el canal de YouTube, los jóvenes de ahora ya no valoran ni recuerdan a los actores cómo antes, provocando en la industria un declive económico que cada vez se va deteriorando aún más.



“Todo el mundo valora a los actores mayores, muchísimo, pero a la hora de pagarles no tanto. Dicen que son actores en decadencia. Vaya dígale eso a Anthony Hopkins o a un actor en Brasil”, explicó al hablar sobre el pago que reciben.

“Debería ser que entre más experiencia tienen más deberían pagarles. Aquí cuando cumplen más años los dejan por allá”, comentó el actor, aclarando que aquella situación le ocasiona mucha tristeza.



Además, expresó que le es imposible mantenerse de la actuación en esa época. Para poder sobrevivir le ha tocado emprender en otros sectores y aprovechar su nombre para salir adelante.

“Por eso tengo emprendimientos, vendo cuadros, hago fotos, hago maletas, no me voy a quedar quieto porque hay que garantizar el dinero. Y estoy tratando de adelgazar o me voy a quedar sin trabajo el otro año”, dijo al hacer referencia también sobre su aspecto físico, pues al final, según él, “no podía seguir siendo el gordo”.

Cabe recordar que el actor de 49 años participó en famosas producciones como ‘Pobre Pablo’, ‘Malos días’, ‘Pequeños gigantes’, ‘La mujer del presidente’, ‘La sombra del deseo’ y ‘Distrito Salvaje’.

