Robert Downey Jr. es un actor estadounidense nacido el 4 de abril de 1965 en Nueva York, Estados Unidos. Es conocido mundialmente por su versatilidad y talento actoral en una variedad de géneros cinematográficos. A lo largo de su carrera, ha interpretado una amplia gama de personajes, desde papeles cómicos hasta dramáticos.

Downey Jr. ganó reconocimiento en la década de 1980 y 1990 con películas como "Weird Science", "Less Than Zero", "Chaplin" y "Natural Born Killers". Sin embargo, fue en la década de 2000 cuando alcanzó un nivel aún mayor de fama y éxito con su interpretación de Tony Stark o Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Lea también: Robert Downey Jr: actor de 'Iron Man' reveló que desde niño consumía drogas

Su papel como Iron Man comenzó en la película "Iron Man" en 2008 y continuó en varias películas del MCU, como "The Avengers", "Iron Man 2", "Iron Man 3", "Avengers: Age of Ultron", "Captain America: Civil War", "Spider-Man: Homecoming", entre otras. Su interpretación del millonario genio, playboy, filántropo y superhéroe, Tony Stark, fue muy elogiada y se convirtió en uno de los personajes más icónicos y queridos en el mundo del cine de superhéroes.



La interpretación de Robert Downey Jr. como Iron Man no solo le otorgó fama mundial, sino que también le llevó a ser uno de los actores mejor pagados de Hollywood durante varios años.



Recientemente, la estrella de Hollywood anunció que regalará seis de sus más preciadas posesiones en una competencia 'RDJ Dream Car Sweepstakes' en la que cualquiera puede participar.

Le puede interesar: ¿Volverá Iron Man? Rumores aseguran que Robert Downey Jr. regresa a los Avengers

Facebook Twitter Linkedin

El actor tiene 58 años. Foto: Instagram: @Robertdowneyjr

El actor de 58 años hizo la revelación por medio de su cuenta de Instagram, donde además agregó que la obsequiará seis de sus lujosos autos de colección. Esta donación la realizará con el fin de colaborar con la Fundación Edward Charles, una organización sin ánimo de lucro que se enfoca en el cuidado del medio ambiente.



“Por si aún no te has enterado, estoy regalando algunos de mis autos”, escribió el actor en una de sus historias de Instagram.



Además, aseguró que para participar del sorteo, "NO SE REQUIERE COMPRA/DONACIÓN Y HACER UNA NO AUMENTARÁ LAS POSIBILIDADES DE GANAR", de igual manera, informó que este solo estará abierto para residentes legales y mayores de 18 años en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, además indicó que estará abierto hasta el 16 de julio de 2024.

También puede leer: ¿Por qué Robert Downey Jr está calvo?: El actor de Iron Man decidió raparse

Para participar del deseado sorteo, las personas interesadas deberán hacer una donación a FootPrint Coalition, con varias opciones en oferta, desde $10 dólares por diez entradas, hasta $5,000 dólares por 8,500 entradas.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO