El actor ha recibido el respaldo de multitud de amigos y compañeros luego de ganar el juicio por difamación contra Amber Heard.



De acuerdo con el relato de un amigo de ambos actores, Robert llamó a Johnny a través de Facetime después de que se diera a conocer el veredicto del juicio para decirle: "John, gracias a Dios se ha acabado", en ese momento Depp se encontraba en el Reino Unido.



Estas revelaciones las hizo Josh Richman un amigo cercano de Depp, durante un evento de transmisión en vivo de caridad desde el 'Children’s Hospital Los Angeles'.



Johnny estaba en una habitación de hotel, cuando recibió la noticia del veredicto del juicio pues tenía un compromiso previo con su amigo y músico Jeff Beck.



Josh también contó cómo vivieron el momento del veredicto y relató que el personal y los amigos de Deep gritaron y lloraron alrededor del actor cuando se enteraron de la sentencia.



La sentencia final del caso

El jurado falló a favor de Johnny Depp y determinó que su exesposa Amber Heard sí cometió difamación en su contra con su artículo en 'The Washington Post' en el que se presentaba como víctima de maltrato doméstico.



Aunque Depp había demandado a Heard por 50 millones de dólares, la Corte determinó que la actriz deberá pagar 15 millones de dólares a su exesposo, 10 millones por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos.



Los siete miembros del jurado, dentro del artículo de Heard, encontraron tres frases que comprueban su intención de difamar al actor:



-"Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.



-”Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

