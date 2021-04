Robert De Niro y los líos que llevaron a estas estrellas a la quiebra

Aunque las estrellas del mundo del entretenimiento suelen acumular millones de dólares en su cuenta bancaria, nunca están exentas de sufrir una crisis económica e, incluso, varias se declararon en bancarrota, ya sea por sus excesivos lujos, o por problemas personales.

En los últimos días se dio a conocer que el famoso actor Robert De Niro, conocido por películas como ‘El Padrino II’, ‘Taxi Driver’ y ‘El Irlandés’, se declaró en quiebra debido a los efectos de la pandemia y a su costoso divorcio con la actriz Grace Hightower.



El matrimonio entre De Niro y Hightower se pulverizó de manera definitiva en 2018. La actriz está reclamando la mitad de la fortuna del actor, que se calcula es de cerca de 500 millones de dólares (unos 1.800 miles de millones de pesos).



(En contexto: Robert De Niro se declara en quiebra).

Robert De Niro y Grace Hightower en 2012. Foto: Archivo Particular

Caroline Krauss, abogada de De Niro, dijo lo siguiente en una audiencia virtual:



"El señor De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo. (...) ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no tomar todos los proyectos que se le presenten?”, expresó.



“¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower (...). De Niro podría enfermar mañana, y la fiesta habrá terminado", concluyó.



(Lea también: Nominados a los Óscar no llevarán mascarilla ante las cámaras).



De Niro no es la primera celebridad que se enfrenta a la quiebra. Como él, otros famosos han ‘tocado fondo’ con sus finanzas personales.

Nicolas Cage

En 2018 se conoció que esta estrella de Hollywood, protagonista de filmes como ‘Ghost Rider’ y ‘Adiós a Las Vegas’, tenía una lamentable situación económica.



Luego de que se casó tres veces y tuvo dos matrimonios que no duraron ni un año, Cage empezó a gastar su fortuna sin medida.



Según el diario español ‘El País’, el actor, de 57 años, había gastado su dinero en 15 casas, incluyendo un palacio en Las Vegas (EE.UU) y una mansión embrujada. También tenía otras posesiones excéntricas como un cráneo de dinosaurio, una colección de cómics de 1,6 millones de dólares (más de 5 mil millones de pesos) y una tumba en forma de pirámide.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolas Cage en 2005. Foto: Lucy Nicholson. AFP

Solía tener un patrimonio de 150 millones de dólares (aproximadamente 545 mil millones de pesos), pero lo redujo a 25 millones (casi 91 mil millones de pesos). De acuerdo con ‘Daily Mail’, los impuestos de sus propiedades superaban los 14 millones de dólares (casi 51 mil millones de pesos).



Esta situación lo llevó a aceptar papeles en películas que no fueron muy populares en el público como ‘Mom and Dad’ y ‘Teen Titans Go! to the Movies’.

Lindsay Lohan

Esta actriz y cantante, de 34 años, famosa por producciones como ‘Chicas Pesadas’ y ‘Herbie a toda marcha’, tuvo una etapa en la que gastó su dinero en drogas y alcohol, además de tener problemas con la justicia.



En 2007, Lohan fue capturada por primera vez por conducir en estado de embriaguez y, en ese mismo año, se declaró en quiebra.



Sin embargo, sus problemas no terminaron ahí, pues en 2010 fue capturada de nuevo por violar los términos de la libertad condicional impuesta tres años atrás. De acuerdo con 'Infobae', se le ordenó pasar 90 días en la cárcel.



Dos años después, en 2012, la revista ‘Aló’ informó que la actriz tenía una deuda de cerca de 233 mil dólares (casi 848 millones de pesos) por no pagar impuestos.



(Además: Tom Ellis pide ayuda policial por extraño paquete enviado a su casa).



Aunque Lohan protagonizó la película ‘Liz & Dick’ (2012) y realizó varios eventos y fiestas, no le alcanzó para saldar sus deudas y se rumoró que, junto con su hermana, hizo una ‘Feria americana’ para vender sus prendas más preciadas.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

En los últimos años siguió trabajando en la actuación y en la música. En 2019 tuvo su propia serie de telerrealidad llamada ‘Lindsay Lohan: La dueña de la playa’ y en 2020 revivió su carrera musical con el sencillo ‘Back to me’, luego de 15 años fuera de esta industria.

Johnny Depp

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ estuvo al borde de la quiebra en 2017, luego de años de lujo excesivo y un escándalo por su separación con la actriz Amber Heard, quien le pidió el divorcio en 2016 y lo acusó de violencia doméstica.



Michael Kump, abogado de ‘The Management Group’, compañía que manejó sus finanzas durante 17 años, reveló detalles de los gastos de Depp, que eran de, aproximadamente, dos millones de dólares mensuales (un poco más de 7 mil millones de pesos).

Facebook Twitter Linkedin

Depp en el estreno de su película ´Crock of gold: A few rounds with Shane MacGowan' (2020) Foto: Juan Herrero. EFE

De acuerdo con ‘La Nación’, entre las propiedades del actor, de 57 años, había 14 residencias (una mansión en Francia y varias casas en Los Ángeles, por ejemplo), vinos traídos de todo el mundo para consumo personal y 70 guitarras.



Cabe resaltar que su divorcio con Heard también afectó sus finanzas, pues, según la revista 'Glamour', Depp tuvo que entregarle a su exesposa un total de 7 millones de dólares (aproximadamente 25 mil millones y medio de pesos).



Y no solo eso, su separación lo llevó a líos legales que afectaron su carrera y su reputación.



(Al respecto: Johnny Depp no podrá apelar fallo que lo acusó de maltratador).

MC Hammer

El intérprete del éxito mundial ‘U can't touch this’ estuvo en lo más alto del hip-hop a principios de los años 90, llegando a acumular una fortuna cercana a los 50 millones de dólares (alrededor de 182 mil millones de pesos).



Luego de alcanzar el estrellato empezó a gastar su dinero de manera desenfrenada, incluso compró una mansión con puertas de oro y suelo de mármol, además de un jet privado y dos helicópteros.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

A mediados de los 90 su popularidad empezó a decaer.



Aunque lo que lo llevó a la ruina fueron dos denuncias por plagio: una de parte del músico Rick James, quien afirmó que 'U can't touch this' era una copia muy parecida de su canción 'Super Freak'; y otra de un joven llamado Kevin Christian, a quien le habría robado parte de la letra del sencillo 'Here Comes the Hammer'.



En 1996, Hammer tenía una deuda de 13 millones de dólares (47 mil millones de pesos), por lo que se declaró en bancarrota .



Según el medio ‘ABC’, desde entonces estuvo involucrado en varios negocios, como una agencia para luchadores de artes marciales y un buscador de Internet, pero nunca volvió a tener el mismo éxito, al menos no en la industria musical.

Brendan Fraser

El actor que protagonizó ‘La Momia’, en 1999, se declaró en quiebra en 2013, cuando los 45 millones de dólares que ganó en la película se esfumaron y los gastos de su divorcio fueron insostenibles.



El diario ‘El Universal’ informó que Fraser se separó de Afton Smith en 2007 y, desde entonces, tenía que pagar una pensión mensual de 50 mil dólares (aproximadamente 182 millones de pesos). A esto se le suma que debía dinero de intereses, cinco mil dólares de hipotecas, seis mil de impuestos de inmuebles, 34 mil de impuestos sobre la renta, entre otras deudas.



“Me cambié de casas, pasé por un divorcio. Algunos niños nacieron. Quiero decir, nacieron, pero se están haciendo mayores. Estaba pasando por cosas que te moldean y cambian y para las que no estás preparado hasta que pasas por ellas", dijo Fraser en entrevista con 'GQ'.



(Le recomendamos: Las separaciones de famosos más sonadas en los últimos tiempos).

Facebook Twitter Linkedin

Brendan Fraser en 2010. Foto: Archivo Particular

Según ‘Vanity Fair’, su carrera actoral empezó a decaer en 2008, cuando estaba rodando la tercera parte de la saga ‘La Momia’ y su cuerpo no daba más. Sufrió de lesiones de espalda y se sometió a diversas cirugías, como una operación parcial de la rodilla y la recuperación de sus cuerdas vocales.

Wesley Snipes

El protagonista de la saga de películas ‘Blade’ también ‘tocó fondo’ en sus finanzas luego de alcanzar el éxito y la fama.

Facebook Twitter Linkedin

Wesley Snipes en 2005. Foto: Philippe Marcou. AFP

El actor, de 58 años en la actualidad, fue arrestado en 1991 por conducir un lujosos automóvil que, accidentalmente, aparecía en la lista de carros robados. Sin embargo, el éxito de ‘Blade’ aún estaba en auge.



Snipes empezó a volverse menos popular después de la tercera entrega de la saga, en 2004. En 2006 fue acusado de evadir impuestos (tal parece que no tributó ni en 1999, ni en el 2000, ni en 2001), situación que lo que lo llevó a prisión entre 2010 y 2013.



(Puede leer: McConaughey aventaja al gobernador de Texas en intención de voto).



Según ‘Clarín’, en 2019 todavía tenía una deuda de 9,5 millones de dólares (alrededor de 34 mil millones de pesos).



Después de salir de la cárcel consiguió papeles menores en producciones como ‘Los indestructibles 3’ y ‘What We Do in The Shadows’, pero su fama no volvió a ser la misma.

