Robert De Niro va a juicio por asistente por demanda de abuso laboral

El actor Robert De Niro se encuentra en el centro de un complicado proceso legal debido a las serias acusaciones de abuso laboral y discriminación de género realizadas por su ex asistente, Graham Chase Robinson.



La semana pasada, De Niro compareció en el inicio del juicio en Nueva York, donde se le vio visiblemente alterado y de mal humor.

Graham Chase Robinson demandó al actor

Este enfrentamiento legal tiene su origen en un prolongado conflicto que se ha extendido durante cuatro años. La demandante, una mujer de 41 años que trabajó para la empresa de De Niro, Canal Productions, también ha enfrentado una demanda de la compañía por supuestos gastos indebidos cargados a las cuentas de la productora.

(También puede leer: Cuando Mathew Perry se enamoró de Jennifer Aniston y ella lo rechazó).

Facebook Twitter Linkedin

El actor va a juicio por su asistente. Foto: Diamond Films

Las acusaciones de Robinson son contundentes. Ella afirma que el ganador del Oscar le pagó menos de lo acordado, hizo comentarios sexistas en su presencia y le asignó tareas que considera "estereotípicamente femeninas" mientras se desempeñaba como ejecutiva en la empresa.



Graham Chase Robinson comenzó su trayectoria laboral con De Niro en 2008 como asistente personal y, con el tiempo, ascendió al cargo de vicepresidenta de Canal Productions, alcanzando un salario de 300.000 dólares al año antes de renunciar en abril de 2019, según recogen los medios estadounidenses.

(Le recomendamos: ¿Joe Biden podría ser clave en la huelga de actores de Hollywood ?).

En su demanda, Robinson busca una indemnización de 12 millones de dólares por presuntos daños emocionales y a su reputación. Además, argumenta que De Niro se negó a proporcionarle una referencia laboral tras su renuncia, lo que le ha dificultado encontrar empleo desde entonces.

El actor se defendió de las acusaciones

Durante su testimonio en el juicio, Robert De Niro defendió su posición y calificó las acusaciones como "absurdas". Al ser cuestionado sobre las afirmaciones de que exigía que Robinson estuviera disponible en todo momento y le pedía que hiciera "cualquier cosa", el actor respondió: "Le pedí que realizara tareas dentro de los límites razonables de su trabajo".

(A continuación: ¿Sofía Vergara ya tiene novio? le contamos quien sería el afortunado).

Facebook Twitter Linkedin

La asiste expresó que el actor le había pagado menos de lo acordado, Foto: Inácio Rosa / EFE

Durante su testimonio en el juicio, hizo hincapié en que, por lo general, solo llamaba a su ex asistente, Robinson, en horas consideradas "civilizadas".



Sin embargo, una excepción destacada fue cuando la contactó a las cuatro de la madrugada para solicitar su ayuda tras haber sufrido un accidente que resultó en una lesión en la espalda.



Según informes de medios como 'Associated Press', De Niro expresó su frustración al ser cuestionado sobre este incidente y exclamó: "¡Eso fue una vez en que me rompí la espalda al caer por las escaleras!".

La demanda del actor contra Robinson por 'maratonear' en horario laboral



En el contexto de la batalla legal entre Robert De Niro y su ex asistente, Graham Chase Robinson, se ha destacado un elemento particularmente controvertido: la demanda del actor por lo que él considera un abuso de tiempo durante el horario laboral. De Niro afirma que Robinson malversó su tiempo en la empresa, lo que ha resultado en una demanda de 6 millones de dólares.

Según la versión de De Niro, Robinson habría utilizado gran parte de su tiempo de trabajo para ver series de televisión en la plataforma Netflix, en lugar de cumplir con sus deberes laborales. Se alega que, en un período de cuatro días, Robinson "maratoneó" la popular serie 'Friends', viendo 55 episodios durante su jornada.

Robert De Niro, el último blanco de las supuestas bombas

Más noticias en EL TIEMPO

George Clonney y su plan para superar la huelga: las estrellas ganarían menos

Sharon Stone reveló el problema de salud que le impide volver a la actuación

Bruce Willis ya ‘no lee ni habla; no tiene alegría de vivir’, según un amigo

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO