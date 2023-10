Robert De Niro, sincero, habla sobre la vida con un bebé a los 80 años

El reconocido actor Robert De Niro, quien se convirtió en padre a los 80 años en abril de este año, compartió detalles sobre su experiencia en la paternidad tardía durante una entrevista con The Guardian.



De Niro y su novia, Tiffany Chen, dieron la bienvenida a su hija, Gia Virginia, lo que significó para la estrella de Hollywood enfrentar nuevamente la ardua tarea de criar un bebé.

En diálogo con el medio citado anteriormente, el ganador de dos premios Óscar admitió que la paternidad en esta etapa de su vida no es más sencilla, pero afirmó que "es lo que es". Explicó que, aunque está presente y apoya a su pareja, es Chen quien realiza la mayor parte del trabajo, y también cuentan con ayuda, lo que considera esencial.



"No pasa nada. Quiero decir, yo no hago el trabajo pesado. Estoy ahí, apoyo a mi novia, pero ella hace el trabajo y tenemos ayuda, que es muy importante”, detalló.



El actor expresó que disfruta de la paternidad y señaló que es una experiencia diferente en comparación con sus otros hijos, que abarcan desde los seis meses hasta los 50 años.

“Con un bebé es diferente que con mi hijo de 11 años, que con mis hijos adultos o con mis nietos. Todo es diferente. Bueno, no les hablo a mis hijos adultos como le hablo a mi bebé o como le hablo a mi hija de 11 años, aunque ella es bastante inteligente”, agregó.



En mayo, De Niro también habló, en entrevista con ET Canada, sobre la necesidad de establecer reglas y límites como padre, incluso cuando prefiere ser cariñoso. Aunque desea darles el beneficio de la duda a sus hijos, a veces, según él, es necesario ser firme.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, [a veces] simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó.



La noticia de que De Niro había tenido su séptimo hijo sorprendió a todos durante una entrevista en mayo, cuando reveló la llegada de Gia Virginia. Posteriormente, en junio, la bebé hizo su debut en televisión en el programa CBS Mornings, donde Chen compartió imágenes de la familia y destacó el apoyo del actor en los cuidados de la niña.

A pesar de la alegría por la llegada de Gia, la familia De Niro también enfrentó momentos difíciles debido a la trágica muerte de Leandro, el nieto del actor, a los 19 años. La autopsia reveló que el joven había ingerido una combinación fatal de pastillas mezcladas con fentanilo, lo que provocó su fallecimiento.



Junto a su primera esposa, Diahnne Abbott, De Niro tiene a Drena, de 51 años, y a Raphael, de 46. En 1995, llegaron los gemelos Julian y Aaron, de 27, fruto de su amor con la modelo y actriz Toukie Smith. Tres años después, nació Elliot, de 24, y al tiempo su hija Helen Grace, de 11, a quienes tuvo con su exesposa, Grace Hightower.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO