Giovanny Ayala es uno de los cantantes de música popular más famosos de Colombia. Con éxitos como ‘Me quedó grande olvidarte’ o ‘Quién se apunta’, el artista de se ha inmortalizado en el género.



Sin embargo, gran parte de su vida no solo se ha visto permeada de éxitos, sino también de polémicas y eventos que lo han hecho estar en el centro del ojo público en contadas ocasiones.



Esta vez fue debido a un video que publicó en sus redes sociales, en el cual denunció que al, parecer, fue víctima de robo en París, Francia, ciudad en la que se encuentra con motivos turísticos junto a su pareja sentimental.



De acuerdo con el clip, el cantante se habría sorprendido al ver que le habían robado la llanta de su bicicleta.

Sorprendido e indignado, le comentó a sus seguidores lo que había sucedido. “Qué inseguridad aquí en París, hombre, yo pensé que era en Colombia, no más. Me vine en bicicleta y vea, me robaron la llanta", declaró mientras mostraba precisamente una bicicleta, atada a unos tubos metálicos, sin la llanta trasera.

“Tocó coger Uber porque qué más”, agregó el intérprete de 'Cuando se muere el amor'.

Aunque no se tiene certeza de cómo sucedieron los hechos realmente, varios cibernautas comentaron diferentes teorías al respecto.Mientras que algunos se burlaban o reían de la situación, otros especularon que se trataba de un montaje o broma para sus seguidores.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

