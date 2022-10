La vocalista de la reconocida banda bogotana, Monsieur Periné, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de robo en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, mientras se encontraba realizando una conexión a Monterrey, lugar donde se presentará en los próximos días.



Según comentó, le habrían abierto su maleta de viaje, que estaba nueva, y le hurtaron algunos objetos personales de valor. La cantante dijo que perfumes, cremas y algunos cosméticos estaba por fuera de sus empaques.



Madame Periné, nombre artístico de Catalina García, tomo registros de su equipaje, justo después de darse cuenta que una de las cremalleras se encontraba rasgada, una señal preocupante, pues allí llevaba algunas joyas que fueron robadas por los presuntos ladrones

Madame Periné mostrando en sus historias lo que sucedió. Foto: Instagram: @Madameperine

Ella y su equipo de trabajo llegaron a Ciudad de México para hacer una escala y luego volar a Monterrey, aunque en las historia mostró que su llegada a la capital del país transcurrió con tranquilidad, ya en la noche, documentó el hecho.

“Así me entregaron la maleta hoy, en Viva Aerobus, esta maleta que venía de Colombia a Ciudad de México y luego, de Ciudad de México a Monterrey. La abrieron, por supuesto, porque le dañaron el sistema de seguridad; la maleta está absolutamente nueva”, contó la celebridad.



“Miren esto, miren cómo me entregaron la maleta, ah, me sacaron mis cosas, las dejaron tiradas, mis joyas. Miren, miren, así tratan a la gente aquí en México los de Viva Aerobus”, agregó luego de abrir sus valijas y darse cuenta de la escena del crimen.



Instastorie de Monsieur Periné Foto: Instagram: @Madameperine

Según se sabe, la empresa de viajes la cual prestó el servicio a los compositores no se ha hecho responsable del tema y, mucho menos, ha tomado acciones para esclarecer qué sucedió con las pertenencias de la intérprete. No obstante, pidió ayuda a sus seguidores con la esperanza de encontrar a alguien que pueda solucionar su problema.



“Ayúdenme por favor de denunciar porque a miles de personas a diario les suceden cosas así y no es justo que las aerolíneas siempre se lleven los derechos de las personas por delante”, dijo.



