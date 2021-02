Roban la casa en París de Mauro Icardi, jugador del PSG

El fin de semana, Mauro Icardi, delantero del París Saint Germain, estuvo en Lorient, Francia, para jugar un partido contra el equipo de esa ciudad, en juego correspondiente a la Ligue 1 y que terminó con un a derrota 3-2 para el conjunto parisino.



Según reportó la agencia de noticias ‘AFP’, durante el viaje, la casa del jugador, ubicada en el sector de Neuilly-sur-Seine, a las afueras de la capital francesa, fue robada.

Una fuente de la investigación le reveló a la agencia que el personal del jugador notó en la mañana del domingo 31 de enero que varios objetos ya no estaban. Entre estos se incluían relojes, joyas y ropa de lujo.



(Además: Vea la mansión que Maradona tuvo en Dubái y ahora está en alquiler).



Se estima que el monto de las pertenencias robadas es de aproximadamente 400.000 euros (más de 1.700 millones de pesos).

La casa

Tanto Icardi como Wanda Nara, su esposa, han compartido en varias oportunidades, diferentes espacios de su residencia. Por ejemplo, la piscina cubierta rodeada de varias columnas o los amplios jardines que rodean la casa.

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



La familia llegó a la propiedad de Neuilly-sur-Seine a mediados del 2020, suceso que compartió Nara en sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparecen sus hijos en el jardín.



El jugador se casó con Nara en 2014 y tuvieron dos hijas: Francesca e Isabela. Sin embargo, la pareja también está a cargo de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que la modelo tuvo con el futbolista Maximiliano López, con quien estuvo casada por más de 6 años.



(Siga leyendo: Conozca cómo ganar una cena con Shakira y Piqué en Barcelona).



En mayo de 2020, Ana Rosenfeld, abogada de Nara, le comentó al programa ‘Teleshow’ que López había incumplido con el pago de la cuota de alimentos para sus hijos, por lo que le embargaron sus propiedades y se le ordenó el pago de 100 euros diarios (430.000 pesos) por cada día de incumplimiento.



A raíz de lo anterior surgieron varios rumores sobre la relación de López con sus hijos, pues muchos aseguraban que Nara no permitía que se vieran. No obstante, en enero de 2021, la esposa de Icardi se encargó de desmentir esas afirmaciones en su cuenta de Instagram.

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Dado que Icardi era amigo de López cuando este aún estaba casado con Nara, ha recibido muchas críticas al respecto. En respuesta, el futbolista aseguró, en 2020 al ‘Canal + Francia’, que él no eligió de quien enamorarse.



“Nos enamoramos. Tu no eliges de quién te enamoras. He estado con Wanda durante 7 años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica”.



(Puede ver: El 'auto fantástico' y objetos de películas con millonarios precios).



Mauro Icardi, de 27 años, jugó para el club italiano Sampdoria desde 2011 hasta 2013. Luego, pasó 5 años jugando para el Inter de Milán (hasta 2018). Ahora hace parte del París Saint Germain, equipo que lo acogió desde 2019.



Tendencias EL TIEMPO