A tan solo unos días de la muerte del diseñador hispanofrancés Paco Rabanne, de 88 años, la casa en la que residía fue asaltada por unos ladrones, así lo informó el diario francés ‘Le Telégramme’.

Este hecho sucedió el pasado sábado 4 en la noche y en la madrugada del domingo 5. Según el mismo medio, unos individuos entraron a la vivienda situada en la aldea de Portsall, en el municipio de Ploudalmézeau, en el Finisterre francés, rompiendo una ventana con una palanca.



Sin embargo, los ladrones no se alcanzaron a llevar los objetos de valor del diseñador, pues el periódico comentó que “el botín fue mínimo”. Además, comentaron que los daños fueron menores y no hubo detenidos.



"Los ladrones pensaban que había un montón de cosas de valor dentro. (...) Ya sea Paco Rabanne u otra persona, es muy chocante ir a robar a alguien que acaba de morir", comentó a la AFP, Marguerite Lamour, la alcaldesa de esta localidad.



Hasta el momento, se desconoce que se llevaron los ladrones y la policía no ha dado a conocer grandes detalles sobre el robo. Por su parte, las autoridades siguen buscando a los responsables de este hecho para recuperar los objetos y detenerlos.

Paco Rabanne: la historia de un grande de la moda

En Francia, Rabanne empezó a tomar relevancia en el mundo de la moda y de la perfumería Foto: AFP

Paco Rabanne nació en 1934 en Pasajes, al norte de España, y era hijo de un militar republicano y de una costurera que trabajaba para Cristóbal Balenciaga. En 1936, las tropas franquistas fusilaron a su padre en plena guerra civil y en 1939, la familia buscó refugio en Francia.



En el país vecino, la familia se instaló en una residencia cercana a la playa de Porguen, en el municipio de Ploudalmézeau.



Desde ese lugar, Rabanne empezó a tomar relevancia en el mundo de la moda y de la perfumería gracias a su capacidad para innovar con diferentes materiales, que en ese momento, no eran comunes en prendas de vestir, como el papel o el metal.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

